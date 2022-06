Eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo no detuvo suba de combustibles

Preocupación. Precio de gasohol de 90 octanos llegó hasta 24 soles en algunos grifos de Arequipa. El producto tiene exonerado el ISC, pero ha subido de forma sostenida, a la par de incremento mundial de barril de petróleo.

No para. Suba de combustible no tiene cuando parar. Este fin de semana tuvo la última alza con la que superó los 24 soles el galón 90 octanos. Foto: La República

El último viernes, un grupo de taxistas de Arequipa, buscó la intermediación de la prefectura regional para conseguir una ayuda estatal para reconvertir sus unidades a GLP. Argumentaron que ya les es insostenible costear los actuales precios del gasohol de 90 octanos , que sigue subiendo, a pesar de las medidas dictadas por el gobierno, pues el valor internacional del petróleo continúa al alza. El precio internacional del barril de petróleo impacta de forma directa. En enero se cotizaba en 85 dólares y en junio va por los 120 dólares. El escenario de la guerra en Ucrania, fue un factor que agudizó la escalada. Analistas internacionales estiman un descenso para julio, sin embargo, todavía no se ven señales de que la curva doble , y el conflicto en Europa no parece tener fin próximo. Vale recordar que, desde fines de marzo, el gobierno dictó una serie de medidas para atenuar la subida internacional, como eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e incluir a más productos en el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Este último actúa como un subsidio estatal para mantener el valor del combustible entre una banda de precios. PUEDES VER: Arequipa: gasohol de 90 llega a costar hasta 24 soles en grifos de la ciudad Para el gasohol de 90, solo se le exoneró el ISC, más no fue incluido en el FEPC. La medida parece ser insuficiente, pues han tendido a una suba progresiva, a diferencia de los combustibles incluidos en el fondo (diésel, gasolina de 84 y 90 octanos), que han mantenido un promedio de precios. Desde la última semana de mayo, el precio del gasohol 90 ya superó su cotización de fines de marzo (antes que se le eliminara el ISC), con lo que el efecto de la medida estatal se ha diluido. En la última semana, Petroperú informó de otro aumento que ya se trasladó a los grifos. Así, el gasohol de 90 llega hasta 24 soles. Costo para el Estado En publicación de la última semana, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que las acciones para atenuar la suba de combustibles, costaron al Estado 2 mil millones de soles en los últimos 5 meses . El 80% del monto se ha gastado desde abril, cuando se añadieron más combustibles al FEPC y se eliminó el ISC. IPE añade que el fondo de estabilización, tuvo más efecto en atenuar la suba internacional del petróleo que la eliminación del ISC , pero que, si el incremento mundial prosigue, podría perder su impacto. Sugiere medidas focalizadas para ayudar a sectores que requieran directamente algún apoyo. El especialista en Transporte Elvis Jump, opina que la situación debería ser un aviso para retomar el Gasoducto del Sur Peruano, que habría afianzado la seguridad energética nacional, cambiando parte de la matriz al gas. Además, permitiría asegurar la producción de urea, con lo que se pudo atender el impacto de la suba de fertilizantes, también generado por la guerra en Ucrania. “Con el Gasoducto y la petroquímica, el Perú tendría diferentes maneras de afrontar esta crisis. Una vez cancelado el proyecto a Odebrecht, no sé entiende porque el proyecto está parado más de 5 años. Por un descuido de los funcionarios se ha expuesto al país a un problema internacional”, refirió. Jump considera que, en el corto plazo, solo queda esperar otras acciones del gobierno para que el precio no siga impactando en la población. Desde el sector camionero sugieren otras medidas. Por ejemplo, el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa, Héctor Velásquez, propuso reducir también el IGV a los combustibles . PUEDES VER: Arequipa: detienen a sujeto acusado de violar y amenazar a mujer de 80 años Pocas alternativas No hay muchas opciones ante la suba internacional de combustible. Para los taxistas una posibilidad es la reconversión de sus motores al GLP, pero la intervención a sus vehículos cuesta cerca de 4 mil soles. El presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis (Creat), Isidro Flores, sostiene que es complicado que el Estado asuma esto, como solicitaron otros hombres del volante. Por lo pronto, esperan que el gobierno dicte otras medidas, de lo contrario irán a un paro. La electromovilidad asoma, pero sobre todo en transporte ligero (scooters, bicimotos y motocicletas) y todavía sin una participación significativa en el mercado. El administrador de HC vehículos eléctricos, Marco Huanqui, refiere que una motocicleta eléctrica puede recorrer hasta 80 kilómetros con una carga de 4 soles.

