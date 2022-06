Dólar cierra la jornada al alza y se ubica en S/3,7250

La divisa estadounidense avanzó 0,11% en relación al cierre de la víspera cuando se ubicó en S/ 3,7210.

Tipo de cambio cerró hoy, lunes 20 de junio, con ligera alza. Foto: difusión

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este lunes 20 de junio y se situó en S/ 3,7250. De esta manera, avanzó 0,11 % en relación al cierre del viernes cuando culminó la sesión en S/ 3,7210, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por su parte, en el mercado paralelo, el billete verde cotiza en S/ 3,70 la compra y S/ 3,74 la venta. Mientras que en el mercado interbancario, en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP), la divisa estadounidense se compra a S/ 3,641 y se vende a S/ 3,821. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula una variación de -6,66%. PUEDES VER: Chancay podría convertirse en la Shanghái de Sudamérica, según embajador chino De acuerdo a Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB, la jornada de hoy tuvo poco flujo, debido al feriado en EE. UU. por la conmemoración del Día de la Emancipación. En el mercado local se negociaron US$ 54 millones a un precio promedio de S/ 3,7215. Las monedas en América Latina amanecieron en terreno mixto, el dólar índex (DYX) cotizando en 104.58 al cierre de mercado. A nivel internacional, se conocieron los resultados de las elecciones en Colombia, que será gobernada por un presidente de izquierda por primera vez, Gustavo Petro.

