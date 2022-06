Depósito a plazo fijo: ¿qué bancos y cajas municipales pagan mejor por tus fondos de AFP y CTS?

Una opción para destinar tu dinero de AFP o CTS son los depósitos a plazo fijo. Revisa las tasas que pagan los bancos, cajas municipales y rurales para tomar una mejor decisión.

Una cuenta a plazo fijo implica "depósitos de dinero que se realizan por un periodo de tiempo determinado", aclara la SBS. Foto: David Huamaní/La República

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”