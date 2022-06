De trabajo remoto a teletrabajo: ¿cuáles son los principales cambios aprobados por el Congreso?

Para el exministro Christian Sánchez, esta norma es una “puerta abierta al abuso”, ya que entrega de equipos y pago de servicios como internet y luz no serían obligaciones del empleador.

Empleadores tendrán un plazo de 60 días calendario para adecuarse a la nueva ley, de obtener el visto bueno del Ejecutivo. Foto: composición Jazmin Ceras/Antonio Melgarejo/La República

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”