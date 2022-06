Conoce cuáles son los precios de alimentos en mercados minoristas de Lima

En pocos días se cumplen dos meses desde que entró en vigencia la exoneración de IGV a cinco alimentos de la canasta básica: pollo, huevo, fideos, azúcar y pan.

Conoce el precio de los alimentos en mercados minoristas, hoy lunes 20 de junio. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

Hace casi dos meses entró en vigencia la exoneración temporal del impuesto general a las ventas (IGV) al pollo, pan, fideos, huevo y azúcar, medida dispuesta por el Gobierno para ayudar a las familias más necesitadas. Un equipo de La República recorrió los mercados minoristas de diversos distritos de Lima y pudo verificar que el precio de estos alimentos continúan al alza. En Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Los Olivos, Zárate y Breña, el precio del kilo de huevo varía entre S/ 8,50 y S/ 9,50; mientras el kilo de fideos está en S/ 3,50 y S/ 4,80; y el precio del azúcar entre S/ 3,80 y S/ 4,40. Al igual que estos alimentos, el precio del pan francés mantiene su precio de 4 por S/ 1,00. Mientras el kilo de pollo entero se encuentra entre S/8,50 y S/9,00. PUEDES VER: Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara Por otro lado, otros alimentos usados diariamente como el aceite y el arroz se encuentran a S/12,34 y S/3,91, respectivamente, cuyo precio comparado a fines de abril no han variado mucho pero presentan una ligera alza porque se ubicaban en S/12,10 y S/3,85, según el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Con respecto a las frutas, el precio promedio de la manzana delicia es de S/4,49, manzana Israel está S/4,14, el plátano seda cuesta S/2,31, comparado con los precios de fines de abril, solo la manzana delicia muestra una reducción de S/0,40. Por último, algunas verduras presentan los siguientes precios en promedio: tomate (S/3,52), limón de cajón (S/4,43), zanahoria (S/3,11) y la palta fuerte (S/7,51). De esta manera, solo la palta muestra un retroceso en su precio por kilo ya que a fines de abril se encontraba en S/8,60, según SISAP.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”