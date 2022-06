Christian Alcarraz, el talento andahuaylino que ocupó el primer lugar para trabajar en el BCRP

A sus 25 años también ha obtenido el primer puesto histórico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Su sueño siempre fue laborar en la autoridad monetaria.

Christian Alcarraz, el talento andahuaylino que ocupó el primer lugar en concurso para trabajar en el BCRP| Curso de Verano| Banco Central de Reserva| Curso de Finanzas Avanzadas. Foto: Pronabec.

Christian Alcarraz Valer nació en Andahuaylas (Apurímac) hace 25 años, pero también se identifica con Ayacucho, por ser el lugar donde creció y empezó a ver en las portadas de los periódicos noticias relacionadas con la economía del país. “Me daba curiosidad saber qué había detrás de esos titulares”, dice el joven que años después sería el mejor estudiante del XV Curso de Finanzas Avanzadas o Curso de Verano del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). PUEDES VER: BCRP a favor de bonos focalizados por alza de precios Christian ocupó el primer lugar en uno de los cursos de extensión universitaria más competitivos del país, donde postulan miles de estudiantes y egresados de Economía y carreras relacionadas a nivel nacional, y en el que son seleccionados solo 33 para poder participar. Ahora tiene la oportunidad de trabajar en el BCRP. “Fue mi sueño desde el segundo ciclo de mi carrera, cuando vi un folleto sobre el Curso de Verano y sus destacados egresados. Esa noche cambió mi vida”, recuerda Christian. Por ese tiempo, año 2015, Julio Velarde, presidente del Directorio del BCRP, fue premiado como Banquero Central del Año a nivel global, algo que terminó por convencer a Christian de que algún día llegaría a ser parte de esa institución. “Su ejemplo me ayudó a informarme más de la trascendencia que tiene el BCRP en la economía de nuestro país, al velar por la estabilidad monetaria y financiera, y me animó, además, a trabajar e iniciar una carrera en el sector público, como lo estoy haciendo ahora”, remarca el joven talento del Pronabec. PUEDES VER: Proponen que egresados con diploma o título en trámite puedan postular a un trabajo El joven resalta que desde que tuvo la meta clara de que algún día llegaría a trabajar en el BCRP, a través del Curso de Verano, se preparó para lograrlo. “Estaba empezando la carrera y, aunque era un gran desafío, tenía la pasión y dedicación para conseguirlo. Llevé cursos, programas, becas, me capacité permanentemente hasta llegar al objetivo”, comenta. Una carrera llena de logros En el 2016, Christian ganó la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación de ese año, con la que concluyó la carrera de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Además, obtuvo el primer puesto histórico en la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, en el 2018 logró ganar una pasantía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos; en el 2019 obtuvo el primer puesto como estudiante del XX Programa de Especialización en Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), entre otros reconocimientos. Ahora trabaja en el BCRP con miras a realizar, en el mediano plazo, un posgrado en el extranjero. “Mi meta ahora es seguir especializándome y poder llegar a estudiar una maestría en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) o en la Universidad de Berkeley”, enfatiza.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”