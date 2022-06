Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada con ganancias en 13 indicadores y sube 0,35%

El sector consumo fue el que reportó más ganancias en la jornada con 0,97%, seguido por industrial y minería.

Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada con ganancias. Foto: difusión

La Bolsa de Valores de Lima cerró la sesión de este lunes 20 de junio con ganancias en la mayoría de sus índices anotando 13 indicadores al alza y solo 2 a la baja. Así, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0,35% hasta los 19,450.42 puntos. Por su parte, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, ganó 0,48% y se colocó en 513.08 unidades. PUEDES VER: Más de S/ 19 millones en multas se reducirían gracias a norma El sector consumo fue el que reportó más ganancias en la jornada con un avance de 0,97%, seguido por industrial con 0,44%, minería con 0,22% y financiero con 0,15%. Mientras, al otro lado, solo servicios y electricidad registraron un retroceso de -0,15%. Construcción no presentó variaciones. Dentro de las empresas locales que mayores pérdidas registraron estuvieron: Leche Gloria (-4,22%), Austral Group (-0,62%) y Enel Generación Perú (-0,50%). Mientras que los que registraron ganancias fueron: Cerro Verde (1,90%), Ferrycorp (1,44%) y Inretail Perú (1,01%). Mercado local se mueve sin volumen A nivel local el Índice peruano se mantuvo casi sin movimientos, subiendo únicamente 0,35%. Se espera que el último aumento de tasas de la Reserva Federal mantenga a los mercados nerviosos en la próxima semana acortada por las festividades. La semana pasada, el S&P 500 registró su peor rendimiento semanal desde marzo de 2020, perdiendo un 5,8 % tras caer en un mercado bajista el lunes. Esta caída también marcó la décima pérdida del índice de referencia en las últimas 11 semanas. El banco central de Estados Unidos elevó el miércoles su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, el mayor aumento en casi tres décadas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también insinuó un endurecimiento más agresivo en el futuro a medida que los responsables de la política intensifican su lucha contra la inflación. Con información de Renta4 SAB.

