Entre 2.500 a 3.000 soles cuesta convertir un vehículo a GLP

La mayoría de usuarios optan por el cambio, dado que ello abarata sus gastos en combustible, además, este es menos contaminante.

Conversión a GLP es una alternativa para taxistas. Foto: La República

Ahora que la gasolina de 90 octanos elevó su precio a más de 22 soles, ha empezado a lanzarse la propuesta de convertir los vehículos para que usen Gas Licuado de Petróleo (GLP). La alternativa la expuso la semana pasada un grupo de taxistas, quienes pedían apoyo al Gobierno para efectuar este proceso. En Arequipa, convertir una unidad a GLP bordea entre 2.500 a 3.000 soles . Isacc Tapara Hancco, gerente de Ecomotors, explica que la conversión de un auto dedicado al taxi tarda de 24 a 48 horas. Sostiene que la mayoría de usuarios optan por el cambio, dado que ello abarata sus gastos en combustible, además, este es menos contaminante. Tapara señaló que en el mercado se tiene dos tipos de tecnología para la conversión de las unidades. Estas son de tercera y quinta generación . La primera se usa en vehículos antiguos, que son carburados, y la segunda para unidades modernas. PUEDES VER: Arequipa: S/ 5 millones más para obras del alcalde de Yanahuara y candidato al sillón provincial Agregó que tras realizarse el cambio, los propietarios deben registrar ante la autoridad competente la conversión para que ello figure en la tarjeta de propiedad. Indicó que los talleres autorizados para los cambios, tras la instalación, entregan una certificación del cambio. Este documento es la garantía de que el sistema funciona óptimamente. Aseguró que no es cierto que el cambio a gas pueda afectar la durabilidad de la unidad ni que se pierda potencia en los motores. Finalmente, señaló que así como en Lima el Gobierno impulsa las conversiones otorgando bonos de financiamiento a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), se debe impulsar la misma iniciativa en Arequipa para que los transportistas cambien sus unidades.

