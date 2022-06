Agro Rural niega irregularidades en proceso de selección de proveedor internacional de urea

Organismo adscrito al Midagri afirma que postor con fertilizante más barato no cumplió con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria y el comité de evaluación dio por descalificada su propuesta.

Proceso de selección terminó con la elección de MF fertilizantes, que entregará a US$ 760 la tonelada de urea. Foto: Andina.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, responsable de la elección del proveedor internacional de urea nitrogenada, se pronunció sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de selección del abastecedor del fertilizante agrícola. Investigaciones periodísticas revelaron que el Gobierno habría desechado la oferta de Global Investments Aricor Group, que ofreció la urea más barata, porque la empresa tenía un documento en inglés. Al respecto, el organismo señala, en la propuesta presentada por esta compañía, “se advierte que algunos de los documentos adjuntados, certificados de calidad ISO, entre otros, fueron presentados en idioma italiano e inglés, hecho del cual la notaria pública de Lima dio fe, razón por la cual dicha empresa no cumplió con las especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria de la entidad”. PUEDES VER: Gobierno desechó urea más barata porque proveedora tenía un documento en inglés “Ante ello, el comité de evaluación dio por descalificada su propuesta, no llegando a evaluarse el precio y el plazo propuesto por la empresa, que era el siguiente criterio de evaluación luego de superada la etapa de las especificaciones técnicas”, enfatiza Agro Rural en un comunicado. Asimismo, afirma que, como consta en los documentos que formaron parte del proceso de contratación internacional, ninguno de los miembros del comité evaluó ni precio ni cantidad antes de la etapa establecida en sus lineamientos. “El comité de evaluación, al ser un órgano plenamente autónomo, no tiene la facultad de poder cambiar, modificar u omitir algún aspecto o contenido en las especificaciones técnicas, puesto que ello transgrede el principio de transparencia, el principio de buena fe para los negocios internacionales y demás normas conexas”, precisa.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”