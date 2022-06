Aerolíneas mundiales rentabilizarán en 2023

Despegue. Sector espera este año ingresos por US$ 782.000 millones, 54,5% más que en 2021. Combustible aún es un reto.

Impacto. Tras un año más de pérdidas, la industria aeronáutica prevé una menor caída en 2022. Foto: difusión

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”