Trabajadores acuerdan forman primer sindicato de una tienda de Apple en EE. UU.

Dos tercios de los empleados de una tienda minorista de Maryland votaron para sindicalizarse. Gremio formará parte de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales.

Los empleados de la tienda, ubicada en Towson, decidieron con 65 votos a favor sindicalizarse. Foto: EFE

Los trabajadores de una tienda de Apple en Maryland (Estados Unidos) aprobaron formar el primer sindicato en un establecimiento del gigante tecnológico en el país, informaron este domingo medios locales. Los empleados de la tienda, ubicada en Towson, a las afueras de Baltimore, decidieron con 65 votos a favor y 33 en contra crear el nuevo sindicato denominado Apple Core (Coalición Organizada de Empleados Minoristas, por sus siglas en inglés). El gremio a su vez formará parte de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (AIM). PUEDES VER: MTPE invertirá S/ 5,2 millones para la generación de empleo en Tacna durante el 2022 “Aplaudo el coraje mostrado por los miembros de Core en la tienda de Apple en Towson por lograr esta victoria histórica”, señaló el presidente de IAM, Robert Martínez, en un comunicado. “Hicieron un gran sacrificio por miles de empleados de Apple en todo el país que tenían todos los ojos puestos en esta elección”, agregó, según The Guardian. Esta es la tercera tienda de Apple en lanzar un intento de sindicalización este año, pero es la primera en concluir con éxito una votación. Tras conocer los resultados, el grupo escribió en Twitter: “Ahora celebramos... Mañana continuaremos organizándonos”, cita la BBC. Los empleados minoristas de Apple involucrados en la campaña sindical de Towson Mall demandaron que quieren una mayor participación en temas que incluyen la seguridad del coronavirus, las horas y la paga, el equilibrio en el trabajo y las actividades de la vida y los beneficios para que sean proporcionales a la tenencia. Otras tiendas en Atlanta y Nueva York también han tomado iniciativas para formar sindicatos. Sin embargo, el personal de Atlanta pospuso la votación que tenía planeada; y el sindicato de trabajadores de la comunicación involucrado en la medida, Communications Workers of America, acusó a la empresa de actividades antisindicalistas. Con información de Efe, BBC y The Guardian.

