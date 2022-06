Secretaria del Tesoro de Estados Unidos prevé que el crecimiento económico se desacelerará

Funcionaria también sostiene que, a pesar de que el PBI estadounidense se ha recuperado, la invasión rusa de Ucrania ha incrementado el pesimismo de los consumidores.

La Fed aseguró su compromiso contra la inflación y a favor de la estabilidad de precios. Foto: AFP

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este domingo que prevé que el crecimiento económico se desacelere, pero sostiene que una recesión no es “inevitable”. “Preveo que la economía se desacelere”, sostuvo Yellen en el programa de televisión de ABC “This week”, días después de que la Reserva Federal subiera sus tasas de interés de referencia. Pero “no pienso que una recesión sea inevitable, para nada”, enfatizó. PUEDES VER: Reactiva Perú: Tasa de interés para nueva reprogramación será de hasta 17% La economía de Estados Unidos se recuperó vigorosamente del impacto del coronavirus, pero l a inflación galopante y problemas en las cadenas de suministro ampliados por la invasión rusa de Ucrania, incrementaron el pesimismo de los consumidore s. Vale mencionar que, hace unos días, la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, aseguró que su compromiso contra la inflación y a favor de la estabilidad de precios es “incondicional”, alertando así de que no mitigará su política, aunque pueda llevar a una recesión. “El comité es perfectamente consciente de que la alta inflación impone grandes dificultades, especialmente entre quienes tienen más problemas para pagar los precios de productos esenciales. El compromiso del comité para restaurar la estabilidad de precios —que es necesaria para sostener un mercado laboral fuerte— es incondicional”, indicaron desde la Fed.

