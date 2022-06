Óscar Graham: “Estamos duplicando el fondo de ollas comunes y comedores populares”

Titular del MEF también señaló que se viene trabajando en la focalización del nuevo bono alimentario que otorgará el Ejecutivo ante el alza de precios. Medidas se oficializaría en las próximas dos semanas.

Ministro Óscar Graham anunció nueva estrategia para hacer frente al alza de precios. Foto: MEF

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, anunció que se están trabajando medidas para hacer frente al alza de precios de los productos básicos que viene afectando a las personas de menores ingresos, las cuales se centrarían en dotar de mayores recursos a las ollas comunes y comedores populares, así como de otorgar un bono alimentario focalizado. “Estamos duplicando el fondo requerido para ollas comunes y comedores populares, eso lo estamos trabajando a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, adicionalmente estamos trabajando en un bono alimentario que está orientado a cubrir el incremento en la canasta básica de consumo a los sectores de menores ingresos, es parte de toda la estrategia que estamos desplegando”, expresó el funcionario en Cuarto Poder. PUEDES VER: Más de S/ 19 millones en multas se reducirían a empresas pesqueras gracias a norma Respecto a la focalización del nuevo bono alimentario, el titular del MEF precisó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se encuentra actualizando el padrón para que el apoyo económico pueda alcanzar a las personas que más lo necesitan. “El Midis está en proceso de actualización precisamente para hacer una intervención mucho más focalizada en aquellos segmentos que realmente lo necesitan”, puntualizó. Finalmente, Graham adelantó que este paquete de medidas se van a oficializar en las siguientes dos semanas “vamos a tener una primera medida y después vamos a ir afinando para llegar a quienes más lo necesitan”.

