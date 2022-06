MTPE aprueba Instrumentos Técnicos Operativos para implementar intervención articulada Wiñay Warmi

Medida busca promover el cierre de brechas de género en el acceso al empleo decente y condiciones de empleabilidad de las mujeres.

Resolución Ministerial N° 161-2022-TR fue publicada hoy en El Peruano. Foto: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó los Instrumentos Técnicos Operativos de la intervención articulada multisectorial Wiñay Warmi para promover el cierre de brechas de género en el acceso al empleo decente y condiciones de empleabilidad de las mujeres. Mediante la Resolución Ministerial N° 161-2022-TR, publicada hoy en El Peruano, se establece que estos Instrumentos incluyen: el marco conceptual relacionado a la articulación de servicios; la ruta del empaquetado de servicios; los territorios priorizados; ampliación de la referencia establecida en la intervención aprobada respecto de la gestión territorial, que incluye la incorporación de servicios o entidades a Wiñay Warmi e identificación de los principales indicadores de la intervención, en el marco de la gestión de la información. PUEDES VER: Reactiva Perú: Tasa de interés para nueva reprogramación será de hasta 17% La norma precisa que los Instrumentos se enmarcan en las 5 líneas de la intervención establecidas en la intervención Wiñay Warmi, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2022-TR, las cuales son: Promoción del empleo y autoempleo , relacionado a la articulación de servicios vinculados a promover el empleo decente y autoempleo mediante la vinculación de oferta y demanda laboral.

, relacionado a la articulación de servicios vinculados a promover el empleo decente y autoempleo mediante la vinculación de oferta y demanda laboral. Desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales, para brindar permitir a las mujeres adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que son demandadas por el mercado laboral y que contribuyan en su empleabilidad.

para brindar permitir a las mujeres adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que son demandadas por el mercado laboral y que contribuyan en su empleabilidad. Promoción y fortalecimiento en el acceso a servicios de cuidados , para promover la corresponsabilidad entre el Estado, sector privado, comunidad y familias en la gestión y provisión de servicios de cuidado.

, para promover la corresponsabilidad entre el Estado, sector privado, comunidad y familias en la gestión y provisión de servicios de cuidado. Promoción de espacios de igualdad y entornos laborales y formativos seguros, libres de discriminación, relacionado a la articulación de servicios que garanticen el cumplimiento de regulaciones de prevención, atención y sanción de la violencia en el trabajo y/o formativos, así como la equidad de género.

relacionado a la articulación de servicios que garanticen el cumplimiento de regulaciones de prevención, atención y sanción de la violencia en el trabajo y/o formativos, así como la equidad de género. Difusión de la oferta de servicios públicos y privados, que promuevan el empleo y autoempleo de manera accesible, con enfoque de género, para poner a disposición de las mujeres información sobre el acceso a empleo decente y promoción de condiciones para la empleabilidad, en los diferentes espacios a nivel nacional. Wiñay Warmi se implementará durante 12 meses, mediante la articulación de los servicios de 08 sectores en el territorio.

