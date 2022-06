Más de S/19 millones en multas se reducirían gracias a norma

A medida. Empresas del sector pesquero podrán acogerse a norma que les reduciría hasta en 90% las multas impuestas por infracciones como procesar recursos no autorizados, entre otros.

El viernes 27 de mayo, mediante el Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, el Gobierno aprobó reducir las multas, de empresas pesqueras infractoras hasta en un 90%. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha calificado a esta norma como el ‘paquetazo pesquero’, debido a lo ocurrido en el gobierno de Ollanta Humala en el que se condonó millonarias multas a infractores ambientales. El medio digital El Foco ha identificado que desde julio de 2021 hay 478 empresas con un total de 857 multas, monto que asciende 19 millones 839 mil 96 soles. Son cuatro las empresas que poseen las multas más altas: Concentrados de Proteínas SAC (Coprosac), Velebit Group S.A.C. , Vlacar S.A.C. y Maritima Oceanica S.A.C. y que podrían acceder a este beneficio. Percy Grandez, asesor legal de Gobernanza Marina de la SPDA, explica que si a una embarcación anchovetera, por ejemplo, le pusieron una multa de S/100.000, solo va a pagar S/10.000, y además se les da la posibilidad de fraccionar el monto que tiene que pagar hasta en 12 cuotas mensuales. La norma también señala que el ámbito de aplicación abarca las personas naturales y jurídicas que cuenten con sanciones de infracciones a la normatividad pesquera y acuícola, sin importar que se encuentren impugnadas o en ejecución coactiva. “Incluso se benefician empresas que tienen muchos años con estas multas y que han acudido al Poder Judicial para dilatar el proceso,” explica Grandez. El abogado agrega que la ley de procedimiento administrativo general permite que las instituciones apliquen descuentos a las multas, pero dependiendo la etapa. Se puede descontar hasta 40% de la multa si es que antes de que inicie el procedimiento sancionador la empresa reconoce su responsabilidad, pero en ningun caso llega a reducirse a un 90%, precisa. Mal precedente Por otro lado, la norma que evidentemente beneficia a las empresas que operan a nivel industrial se instala como un mal precedente y mal ejemplo, así lo explica Grandez. “Hay gobiernos regionales que dicen ‘si el Ministerio de Producción ha sacado esta norma que beneficia a las grandes embarcaciones, entonces nosotros también’. Tan es así que el Gobierno Regional de Lambayeque ha sacado su resolución en la que dispone que se aplique un descuento de 90% a multas de pescadores artesanales de la región”, señala Grandez y agrega que esto prolifera la impunidad. “La fiscalización pesquera se debilita totalmente, porque se incentiva la pesca ilegal”, finaliza. Quiénes conforman la industria Perú es uno de los mayores productores y exportadores de harina de pescado del mundo, cuyo principal insumo es la anchoveta. China es el mayor mercado, solo de enero a junio de 2021, el gigante asiático adquirió el 88% de las exportaciones de harina de pescado, según la Sociedad Nacional de Pesquería. Las empresas más grandes que conforman esta industria son el Grupo Brescia (Tasa), Grupo Romero, Pesquera Centinela, China Fishery Group, Austral Group (Noruega). Además, Pesquera Exalmar de Victor Matta, Pesquera Hayduk de Walter Martinez y Pesquera Diamante de Juan Ribaudo. Decreto Supremo a medida Empresas que incluso tengan multas que se encuentran judicializadas podrán acceder al beneficio. El plazo para acogerse culmina en octubre.

