Midagri: distribución de urea para productores comenzaría antes de las primeras semanas de agosto

Ministro Andrés Alencastre anunció que están terminando el proceso de empadronamiento para la distribución de fertilizantes. El Ejecutivo indicó que trabajará con Gobiernos locales y comunidades para cumplir con su programación.

El ministro Andrés Alencastre indicó que, además de urea, también distribuirán guano de isla y abonos orgánicos. Foto: Marco Cotrina/La República

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, anunció que la distribución de fertilizante nitrogenado (urea) comenzará antes de las primeras semanas de agosto. Estos abonos están destinados a los productores con unidades agropecuarias menores a cinco hectáreas. “Sobre la urea, ya se ha concretado (el proceso de compra) y estamos terminando de hacer logística con todo el empadronamiento que corresponda para que antes de las primeras semanas de agosto empecemos con la distribución de este fertilizante”, sostuvo Alencastre durante el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizó en Tacna el 18 de junio. PUEDES VER: Fonavi: ¿qué falta para que se pueda hacer efectiva la devolución total de los aportes? El ministro Andrés Alencastre precisó que la urea no es el único fertilizante disponible para ser distribuido. “No solo tenemos urea (en la parte alta no usan urea), sino también guano de isla y abonos orgánicos para los agricultores”, expuso el funcionario. Midagri: primera entrega de urea llegará al país entre el 11 y el 12 de julio. Foto: La República Alencastre precisó que el agua, la organización, la retención de la recarga del recurso hídrico deberán tener una misma mirada. “Tendrán que participar comunidades, municipalidades provinciales y distritales, Gobiernos regionales, en un esquema de descentralización. De esa manera, se concreta el enfoque territorial en cuenca con una mirada de crianza y siembra y cosecha de agua”, acotó. En ese sentido, informó que los equipos técnicos del Midagri trabajarán de manera coordinada con sus pares locales y regionales. El jueves 16 de junio, Alencastre explicó que el fertilizante adquirido por el Gobierno solo será entregado a los agricultores que realmente lo necesiten. “No es una urea que se va a distribuir a todos. En Lambayeque —por decir— hay 23.000 agricultores; de esos, ¿cuántos usan urea y tienen terrenos menos de cinco hectáreas? Pueden ser 800 o 900. Los otros (agricultores que usan otros tipos de fertilizantes) serán para otro momento”, sostuvo el funcionario.

