Reactiva Perú: interés de hasta 17% para reprogramaciones

Créditos. Mypes que deseen acceder a este nuevo beneficio podrían pagar una mayor tasa que la pactada. Tope excede en más de 10 puntos porcentuales al ofrecido en dicho programa.

El último 6 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó el reglamento operativo del programa Reactiva Perú para que las empresas, sobre todo mypes, puedan solicitar una nueva reprogramación de su crédito, el cual incluye un nuevo periodo de gracia de hasta 36 meses en el caso de las empresas del sector turismo y de hasta 24 meses para los negocios de otros rubros. Esta es la segunda reprogramación que autoriza el Ejecutivo, sin embargo, esta última ha sufrido una importante modificación, ya que ahora serán las mismas entidades del sistema financiero las que asumirán con sus propios recursos estas operaciones. Anteriormente, el Gobierno respaldaba este beneficio a través del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mayor tasa Este cambio ha generado que las entidades del sistema financiero puedan variar la tasa de interés con la solicitud de una nueva reprogramación. PUEDES VER: Mariana Escobar: “Es momento de reflexionar en torno a la situación de los agricultores (as)” Así, la tasa máxima anual que puede aplicar cualquier entidad para este refinanciamiento será de hasta 17%, según publicó Cofide, el cual va en función a la TCEA máxima alcanzada en las subastas de los programas con garantía estatal (FAE-turismo, FAE-Agro, FAE-Mype, PAE-Mype y Reactiva). A pesar de que la tasa máxima excede en más de 10 puntos porcentuales a la ofrecida en Reactiva (5,25%), el MEF y Cofide señalaron que dicho nivel resulta siendo menos de la mitad de las tasas vigentes que ofrecen a las mypes en el sistema, las cuales se situaban entre 35% y 45% anual antes de la pandemia. Por su parte, el Banco del Crédito (BCP) anunció que para sus clientes pyme con créditos Reactiva que deseen reprogramarlo tendrán dos tasas únicas que se diferenciarán según el monto del préstamo. PUEDES VER: MTPE invertirá S/ 5,2 millones para la generación de empleo en Tacna durante el 2022 A aquellas con un crédito de hasta S/ 90.000 se les cobrará una tasa anual de 9,90%, mientras que a los préstamos mayores de S/ 90.000 será de 8,70%. De acuerdo a la entidad bancaria, dichas tasas son “las mínimas posibles para cubrir los costos que significa otorgar esta nueva fase de reprogramaciones en la actualidad”. Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, señala que esta mayor tasa se sustenta también porque “el dinero es más caro porque la tasa de referencia ha subido”. Carrillo precisó además que si la empresa se acoge a una reprogramación, solo paga los intereses durante el periodo de gracia. PUEDES VER: Retiro de AFP 2022: ¿puedo desistir del retiro si ya inicié la solicitud? A modo de ejemplo, si el préstamo fue de S/ 100.000 y se reprograma a una tasa anual de 17%, se deberá pagar al mes S/ 1.317 de interés mientras dure el periodo de gracia. En caso la tasa sea de 8%, se debería abonar S/ 643 mensuales. En la primera reprogramación con una tasa de 2% se pagaba solo S/ 165 de interés. Asimismo, el catedrático mencionó que la nueva tasa de interés afectaría a todo el crédito. Es decir, que las cuotas a pagar una vez culminado el periodo de gracia también serían mayores a las antes pactadas. “La cuota va a aumentar, es como si fuera un nuevo préstamo, solo que está cubierto por el Estado”, explicó. PUEDES VER: Corte de Estados Unidos aprueba Plan de Reorganización de Latam Reprogramar solo si es necesario El experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta señala que la reprogramación no es obligatoria, por lo que cada empresa debería evaluar bien si se acogerá a este beneficio considerando que las tasas de interés serán más elevadas. “Cada banco decidirá qué tasa de interés ofrece. La reprogramación no es obligatoria, ya se tenía una obligación de pago y es una opción que te da el banco y esa facilidad tiene un costo mayor en este caso”, anota el catedrático. Carrillo Acosta recomienda que solo se solicite la reprogramación en caso la empresa verdaderamente lo necesite y aún no se haya recuperado del todo. PUEDES VER: “Perú Travel Mart 2022″ espera concretar negocios por más de US$ 15 millones para nuestro país La palabra Julio Velarde, presidente del BCRP “No pueden subir (la tasa de interés) indefinidamente, porque la norma fijó un tope y es el que han tenido las subastas anteriores, incluyendo las del FAE, que han sido tasas de interés más altas”. Claves Alza. El pasado 9 de junio, el Directorio del BCRP acordó elevar la tasa de interés de referencia a 5,50%. Estimado. Credicorp prevé que el BCRP elevará su tasa este año hasta 6,25% o 6,50%.

