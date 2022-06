UE prevé sanciones si países socios incumplen normas laborales y de sostenibilidad

Nuevas reglas incluirían la capacidad de imponer sanciones, como aranceles, si los países incumplen las cláusulas de comercio y desarrollo sostenible.

La UE ha incluido TSD en todos los acuerdos comerciales desde 2009. Foto: Parlamento Europeo

La Unión Europea (UE) propondrá esta semana nuevas reglas que le permitirían imponer sanciones comerciales contra países que incumplieron las condiciones sobre derechos laborales y cambio climático en acuerdos bilaterales con el bloque. En ese sentido, Valdis Dombrovskis, comisionado de comercio de la UE, señaló en una entrevista que quería poner “la sostenibilidad en el centro de la política comercial” al mejorar la aplicación de las cláusulas de comercio y desarrollo sostenible (TSD por sus siglas en inglés) en los acuerdos, cita el Financial Times. PUEDES VER: Trabajadores acuerdan forman primer sindicato de una tienda de Apple en EE. UU. La propuesta se produce días después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) lograra su primer acuerdo sobre sostenibilidad y comercio, limitando los subsidios para los barcos que pescan en aguas internacionales no reguladas y para las poblaciones sobreexplotadas. Al respecto, Dombrovskis destacó que el acuerdo de pesca marcó “un verdadero punto de inflexión” después de 21 años de conversaciones. “La sostenibilidad ha pasado de ser un espectáculo secundario a ser el centro del escenario en lo que respecta al comercio mundial. Muestra que ahora hay una mayor disposición por parte de la comunidad mundial para abordar estos problemas”, comentó. La UE ha incluido TSD en todos los acuerdos comerciales desde 2009, pero rara vez los ha utilizado para obligar a los socios comerciales a cambiar las políticas nacionales. “Describiremos nuestro nuevo enfoque sobre los capítulos de desarrollo sostenible en nuestros acuerdos comerciales bilaterales, incluso intensificando el cumplimiento y la implementación de los compromisos de sostenibilidad”, sostuvo Dombrovskis. Según expertos consultados por el Financial Times, las nuevas reglas incluirán una aplicación más estricta de los TSD en nuevos acuerdos comerciales y la capacidad de imponer sanciones como aranceles si los países incumplen las “disposiciones básicas”. Con información del Financial Times

