Indecopi multó con S/ 244.260 a la empresa Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios

La compañía fue sancionada en primera instancia por entregar inmuebles de su proyecto La Estancia de Lurín sin haber gestionado desde el 2018 los trámites necesarios para su independización.

El Indecopi también ordenó a DPI que obtenga la conformidad de obra y la declaratoria de edificación. Foto: Indecopi.

El Indecopi informó que la empresa Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios (DPI) fue sancionada —en primera instancia— por la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3, con una multa total de S/ 244.260 (53,1 UIT), debido a que entregó inmuebles de su proyecto La Estancia de Lurín sin haber gestionado desde el 2018 los trámites necesarios para su independización. La entidad informó que, como parte del procedimiento administrativo sancionador, la comisión verificó que, a la fecha, la compañía no cuenta con la conformidad de obra ni la declaratoria de edificación, requisitos para iniciar la adjudicación de propiedades. PUEDES VER: Más de S/ 19 millones en multas se reducirían gracias a norma “La comisión identificó una cláusula abusiva en los contratos de compraventa de este proyecto que indicaba que, si el consumidor desistía de la compra del inmueble, tenía que pagar el 10% del precio de la venta, aun si el motivo no era su responsabilidad, poniendo a los clientes en una situación de desventaja, infringiendo así el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señaló el ente. Medidas correctivas a favor de consumidores El Indecopi también destacó que dictó dos medidas correctivas a favor de los consumidores afectados. La primera fue ordenar a la empresa que obtenga la conformidad de obra y la declaratoria de edificación, así como la independización registral de las unidades inmobiliarias entregadas del mencionado proyecto, en un plazo de noventa (90) días hábiles. “En caso los consumidores ya no deseen ser propietarios de los inmuebles adquiridos, por no haber sido independizados a tiempo, el proveedor deberá devolver, dentro del mismo plazo máximo de 90 días, la totalidad del monto pagado por sus clientes, más los intereses legales generados a la fecha de la devolución”, precisa la entidad en una nota de prensa. Como segunda medida correctiva se ordenó a la empresa que retire de los contratos de compraventa de inmuebles del proyecto La Estancia de Lurín toda cláusula que traslade responsabilidad al consumidor por los hechos u omisiones del proveedor. Además, DPI deberá modificar la cláusula que insertó en los contratos que ya fueron firmados por sus clientes.

