Fonavi: ¿qué falta para que se pueda hacer efectiva la devolución total de los aportes?

Luego de que el MEF designara a sus tres representantes ante la Comisión Ad Hoc, todo queda listo para que se pueda elaborar el plan operativo que viabilice la devolución del Fonavi.

Más de 2 millones de fonavistas esperan la devolución de sus aportes. Foto: La República

Christian Alcalá ChrisAlcala22 christian.alcala@glr.pe

El pasado 15 de abril, se promulgó, por insistencia del Congreso de la República, la ley que asegura la implementación y ejecución de la devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Sin embargo, luego de más de dos meses, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recién el 18 de junio designó a sus tres miembros que formarán parte de la Comisión Ad Hoc, encargada de hacer efectivo el pago de la deuda a los más de 2 millones de fonavistas. Estos tres miembros se suman a los otros tres designados por la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Solo restaría que el MEF ratifique también al representante de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Rodolfo Baca Gómez Sánchez, para completar la terna de la Comisión Ad Hoc, la cual será presidida por Luis Luzuriaga, elegido por los fonavistas. PUEDES VER: Más de S/ 19 millones en multas se reducirían a empresas pesqueras gracias a norma Ante ello, Luzuriaga exhortó al MEF para que oficialice la designación que falta para que así se pueda definir el esquema de devolución de los aportes del Fonavi. El dirigente también señaló que ante la demora del Ejecutivo en designar a sus representantes, la Comisión Ad Hoc comenzó a sesionar con los miembros inscritos de los fonavistas, avanzando así con algunos procedimientos. Además, indicó que citarán para la próxima semana a una nueva sesión con la también presencia de los nuevos integrantes del MEF y ONP. “Ya somos seis (integrantes) y es suficiente para que trabaje la comisión y todos en una sola dirección porque la ley es una sola”, menciona Luzuriaga a La República. PUEDES VER: MEF designa a sus miembros para comisión ad hoc de devolución del Fonavi ¿Qué falta para la devolución de aportes? Según explica el dirigente, ahora la Comisión Ad Hoc debe sesionar para elaborar el plan operativo que consiste en identificar las aportaciones realizadas por cada fonavista y qué documentación deberán presentar para que se puedan acreditar lo abonado. “Se tiene que entregar certificados de aportaciones, recuperarse el dinero y empezar a devolverse. Para eso tenemos que hacer un plan operativo, ya hay un reglamento de la ley que establece los procesos, ahora hay que establecer la parte operativa para que esos procesos se puedan llevar a cabo”, explicó. Posterior a ello, se deberá entregar a cada fonavista un certificado de reconocimiento de aportes para que así pueda hacerse efectiva la devolución. No obstante, a su vez tendrá que determinarse la cuenta mínima que percibirá cada exaportante. PUEDES VER: Chancay podría convertirse en la Shanghái de Sudamérica “La ley está clara, dice que se comienza a devolver a partir de la entrega de un certificado de reconocimiento. Vamos a plantear como institución que se comience a entregar certificados parciales hasta completar el valor total real de lo que cada fonavista aportó, y podemos empezar con un certificado parcial sobre la remuneración mínima vital para ir avanzando, porque hay dinero para devolver, pero si no hay certificado no se va a poder devolver”, agrega. Finalmente, el presidente de la Comisión Ad Hoc precisó que también se conversará con el MEF sobre el dinero que falta abonar por el Estado respecto a los aportes de los fonavistas.

