Mariana Escobar: “Es momento de reflexionar en torno a la situación de los agricultores (as)”

¿Estamos realmente ante una crisis alimentaria?

Efectivamente, lo estamos porque los precios de los alimentos subieron de manera escandalosa y esto está conectado a toda la crisis geopolítica en el mar Negro. Suben los energéticos, suben de precio los fertilizantes y eso dispara los precios de los alimentos, no solo de los que producimos en el país, sino de los cereales, las oleaginosas que dependemos en el contexto del mercado internacional. Luego, estamos en una crisis de alimentos porque cada vez más personas tienen menos acceso a una alimentación saludable. La inflación de mayo es de 8,09% sin alimentos y energías del 4,26, es decir, casi el 4% de ese tamaño de la inflación corresponde al alza de precios de combustibles y alimentos.

¿Qué cifras maneja la FAO respecto a las personas que viven en vulnerabilidad alimenticia?

En el último informe de seguridad alimentaria en el mundo de la FAO se calcula que poco más de 15 millones de personas se encontraban en inseguridad alimentaria el año pasado. Obviamente, la inseguridad alimentaria puede ser severa o aguda, o intermedia o leve, pero en todo caso es un tema de preocupación. En el 2022 esa es la base de arranque de la situación de inseguridad alimentaria, pues con la actual situación de inflación de los alimentos, en todo caso van a empeorar.

¿En esta crisis y en el tipo de agricultura del país, dónde están las falencias y cuáles son las potencialidades que debemos observar?

En este momento hay una garantía de alimentos. El problema no es que no haya abastecimiento suficiente de alimentos, digamos todavía estamos reeditando de las anteriores campañas agrícolas. El problema es que los alimentos están muy costosos, pero creo que este es el momento en el que los países de América Latina, y en Perú por supuesto, deben reflexionar muy profundamente en torno a la situación de millones de agricultores y agricultoras en el Perú.

Falta de fertilizantes ha impactado la producción agrícola nacional. Foto: Marco Cotrina/La República

¿Y en este proceso, cuál es el papel de la agricultura familiar?

Tiene una función muy grande, es agricultura de subsistencia. Hay un contraste enorme entre la agricultura agroexportadora que le permite también al Perú crecer de manera muy importante en su PBI, pero, por otro lado, hay una agricultura de subsistencia, con más o menos 2 millones de productores en el Perú que viven en situaciones de pobreza estructural.

¿Y cuáles son los principales problemas de este tipo de agricultura?

No hay acceso a la tierra, no hay acceso al agua. Si se mira multidimensionalmente su pobreza siempre será más alta que la de las ciudades en términos de acceso y calidad a la educación, a la salud, no hay bienes públicos, no hay vías, en fin, es muchísima precariedad. Además, estos productores ven progresivamente cómo se deterioran sus suelos, donde producen y son los más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Estamos, en una situación muy compleja y hay que tener en cuenta que poco más del 55% de los alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días provienen de esa agricultura. Ellos son los héroes de la alimentación, pero viven en situación de pobreza muy compleja y de vulnerabilidad. Pero ahí están las claves para responder a esta crisis, si se toman medidas y hay una apuesta del país por fortalecer su agricultura familiar.

¿Cómo debe actuar el gobierno para mitigar la crisis alimentaria?

Hay un tema de emergencia que es muy importante. El gobierno creó una comisión multisectorial que esperemos nos dé medidas de corto, mediano y largo plazo, porque ojo, y esto es muy importante, esta situación no se va a resolver en el corto plazo así se resuelva el conflicto Rusia-Ucrania. Esto va a generar una inercia hacia el mediano plazo y hay otro factor que es el cambio climático, un tema crucial.

El gobierno está avanzando en aumentar su presupuesto para apoyar a las ollas y los programas de alimentación en general. Entiendo que hay un incremento de S/ 350 millones para las ollas y los programas alimentarios, también un anuncio de S/ 400 millones para ampliar la cobertura de Qali Warma.

En educación secundaria, también una apuesta muy importante por mejorar los programas de compras estatales de alimentos, ojalá comprando productos de la agricultura familiar. Por otro lado están adoptando medidas de emergencia para traer fertilizantes nitrogenados al Perú. La primera compra se hizo a Brasil por 73.500 toneladas que esperamos llegue una parte en 30 días.