Consumo privado en el Perú crecerá 3,3% durante el 2022, según LatinFocus

Crecimiento será mayor al promedio de Latinoamérica que se situará en 2,6%. Será el sexto consumo privado más alto de la región.

En el 2023, 2024, 2025 y 2026, el consumo privado en el Perú registrará avances de 2,7%, 2,8%, 2,9% y 2,9% respectivamente. Foto: Andina.

Los analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus revisaron al alza la previsión de crecimiento del consumo privado en Perú para el 2022 a 3,3%, desde un avance de 3,0% previsto en mayo. De esta manera, el consumo privado del país crecerá por encima del promedio de Latinoamérica este año, cuya expansión será 2,6%, proyectaron los panelistas del LatinFocus en su último reporte de junio del 2022. PUEDES VER: Mypes: interés de hasta 17% para reprogramaciones de Reactiva Perú El 2023, 2024, 2025 y 2026, el consumo privado en el Perú registrará avances de 2,7%, 2,8%, 2,9% y 2,9% respectivamente. Estos resultados también están por encima del promedio de América Latina que será 1,9% en el 2023, 2,4% en el 2024, 2,5% en el 2025 y 2,5% en el 2026, pronosticaron. En América Latina, el Perú tendrá el sexto mayor consumo privado de la región el 2022, con el avance de 3,3%, después de los consumos privados de Colombia (5,9%), Argentina (4,3%), Uruguay (4%), Bolivia (3,9%) y Ecuador (3,6%), anotaron los expertos. En tanto, el próximo año, el Perú logrará el cuarto mayor consumo privado en Latinoamérica, con el avance de 2,7%, después de Paraguay, Bolivia y Uruguay, que registrarán crecimientos en su consumo privado de 3,6%, 3,4% y 2,9%, respectivamente. Previsiones del consumo privado para el 2024 y 2025 De acuerdo con LatinFocus, en Latinoamérica, el Perú ocupará el cuarto mayor consumo privado el 2024, con un avance de 2,8%, después de Paraguay (3,7%), Bolivia (3,3%) y Colombia (2,9%). Le seguirán los consumos privados de Uruguay (2,7%), Ecuador (2,4%), México (2,3%), Brasil (2,3%), Chile (2%) y Argentina (1,9%). El 2025, el Perú también tendrá el cuarto mayor consumo privado de la región, con una expansión de 2,9%, después de Paraguay, Bolivia y Colombia, cuyos consumos privados mostrarán avances de 3,6%, 3,2% y 3,1% respectivamente. Por debajo se encontrarán los consumos privados de Uruguay (2,6%), Ecuador (2,5%), México (2,4%), Chile (2,3%), Brasil (2,3%) y Argentina (2%).

