Chavimochic: Aníbal Torres asegura que no se debe retrazar la puesta en marcha de este proyecto

En La Libertad esperan que se concrete reunión con ministros de MEF y Midagri para ver el destrabe de la Tercera Etapa.

Adenda fue presentada por el Midagri para la revisión de Proinversión y Contraloría. Foto: PECh Chavimochic

Hugo Rodríguez hrprensa hugo.rodriguez@glr.pe

Tal como lo había anunciado hace unos días el gobernador regional de La Libertad, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió desde la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Tacna a la voluntad política que existe para el destrabe del Proyecto Especial Chavimochic en su tercera etapa y pidió no retardar más, no poner obstáculos al reinicio de las obras de Palo Redondo por las ventajas que brindaría a los agricultores de esta región. “Estamos promoviendo la gran agricultura, con grandes obras de irrigación, como en el norte del Perú, Chavimochic. No debemos retardar por ninguna manera la puesta en marcha de ese proyecto porque con ese proyecto se va a completar la irrigación de la I y II etapa, y se va a ampliar enormemente la frontera agrícola. Allí no puede haber peruanos que pongan obstáculos”, expresó en referencia a este megaproyecto de irrigación norteño. Estas declaraciones han caído bien en las autoridades de La Libertad, quienes esperan que se haga viable la adenda entre la concesionaria (Odebrecht) y concedente (Midagri), que debe pasar al MEF para su aprobación, y que se reinicien las obras paralizadas desde el 2016 que luego fueron a arbitraje internacional. PUEDES VER: Chavimochic: Palo Redondo asegurará el agua para próximas decádas en Trujillo Los últimos cambios que hubo en la cartera del Midagri ocasionaron diversos retrasos en las gestiones que se venían realizando para el destrabe de estas obras. Ante ello, el gobernador Manuel Llempén sostuvo una reunión con el titular de la PCM. En esta reunión realizada en Lima se abordó concertar una sesión con los titulares y equipos de trabajo de los ministerios de Economía y Finanzas, encabezado por Oscar Graham Yamahuchi; y de Desarrollo Agrario y Riego, Daniel Alencastre Calderón, con la concesionaria de Chavimochic, el Gobierno regional y el Proyecto Especial Chavimochic. Aníbal Torres consultará con l presidente Pedro Castillo para una reunión de la PCM descentralizada en Trujillo. Foto: Lis Ferrer / La República “Aceptó llamar a los ministros para que agenden la reunión, lo que esperamos sea en el transcurso de la próxima semana, para abordar específicamente el destrabe de Chavimochic”, indicó Llempén.

