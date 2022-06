BCRP: Exportaciones tradicionales crecieron más de 12% interanual en abril

El resultado estuvo impulsado principalmente por los mayores precios del gas natural, petróleo y derivados, así como de los minerales.

En abril, los envíos al exterior representaron US$ 3.893 millones. Foto: Mincetur.

Las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 3.893 millones en abril, cifra mayor en 12,6% respecto a similar mes de 2021. El resultado estuvo impulsado principalmente por los mayores precios de los hidrocarburos y los minerales, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De esta manera, este tipo de exportaciones acumularon un total de US$ 16.385 millones en los primeros cuatro meses de 2022. La cifra es superior en 21% al valor registrado en el mismo periodo del año pasado. Exportaciones tradicionales enero-abril del 2022 El BCRP explicó que estos números obedecen al incremento de los precios de los metales, del gas natural, petróleo crudo y derivados y café. PUEDES VER: BCRP a favor de bonos focalizados por alza de precios Tan solo en abril destacaron los envíos de casi todos los grupos. Además, resaltó el crecimiento del sector gas natural (570,5%), impulsado por los mayores precios, y el del sector agrícola (167,1%). Entre enero y abril, ambos sectores acumularon tasas de crecimiento anuales de 356,4% y 339,9%, respectivamente. Detalle de exportaciones tradicionales a abril del 2022

