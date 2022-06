Arequipa: gasohol de 90 llega a costar hasta 24 soles en grifos de la ciudad

Nueva actualización de precios afectó a combustibles que no están en fondo de estabilización.

El gasohol de 90 es el más utilizado por los conductores de automóviles particulares y taxistas. Foto: URPI/Wilder Pari

La última actualización de precios de combustibles empezó a sentirse en los grifos de Arequipa, especialmente en aquellos productos que no pertenecen al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, como los gasoholes de 90 y 95 octanos. El gasohol de 90 es el más utilizado por los conductores de automóviles particulares y taxistas. La República pudo constatar que el nuevo precio se ubica por sobre los 22 soles por galón. Pero, según el aplicativo Facilito de Osinergmin, hay incluso precios más elevados. Por ejemplo, se cotiza en 24,94 soles en una estación de servicio de la avenida La Marina. El resto de precios fluctúa entre 22 y 23 soles. PUEDES VER: Universidades se alistan para volver con 100% de presencialidad El dirigente de empresas de taxis Isidro Flores Sosa informó que esta semana podrían tomar decisiones de protesta debido a que las acciones del Gobierno no evitan la escalada del precios del gasohol de 90. Este producto solo está exonerado del impuesto selectivo al consumo (ISC).

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”