Alemania anuncia que recurrirá al carbón tras disminución de suministro de gas ruso

El Gobierno alemán permitirá el uso de centrales de carbón denominadas “de reserva”, ya que actualmente solo servían como último recurso. Medida será provisional.

El gigante ruso Gazprom anunció la reducción de entregas de gas mediante el gasoducto Nord Stream. Foto: Efe.

Este domingo, el Gobierno alemán anunció una serie de medidas de urgencia para asegurar su suministro de energía ante las recientes reducciones en las entregas de gas ruso, lo que implicará recurrir más al carbón, una medida “amarga” pero necesaria. “Para reducir el consumo de gas, se tiene que usar menos gas para producir electricidad. En su lugar, se deberán utilizar más las centrales de carbón”, declaró el Ministerio de Economía de Alemania en un comunicado. PUEDES VER: UE prevé sanciones si países socios incumplen normas laborales y de sostenibilidad La decisión se da como respuesta a los anuncios que realizó esta semana el gigante ruso Gazprom sobre la reducción de entregas de gas, a través del gasoducto Nord Stream, en el contexto de la guerra en Ucrania. “Es amargo, pero es indispensable para reducir el consumo de gas”, declaró el ministro de Economía, el ecologista Robert Habeck, en un comunicado. Así, el Gobierno permitirá el uso de centrales de carbón denominadas “de reserva”, ya que actualmente solo servían como último recurso. No obstante, la medida de recurrir al carbón será “provisional”, ante el “agravamiento” de la situación del mercado gasístico. “El consumo de gas debe caer aún más y, a cambio, se debe poner más gas en las instalaciones de almacenamiento. De lo contrario, las cosas realmente se pondrán difíciles en el invierno”, agregó el funcionario. Otras medidas para atenuar la crisis de suministro de gas en Alemania El paquete de medidas anunciado este domingo también tiene previsto un sistema de “subastas” para la venta de gas a las industrias, lo que permitiría, según Berlín, reducir el consumo del poderoso sector manufacturero alemán. El Gobierno también pondrá a disposición líneas de crédito adicionales del prestamista estatal KfW para garantizar las inyecciones de gas en los sitios de almacenamiento. Además, planea incentivos para que la industria reduzca el consumo. Con información de AFP y Bloomberg.

