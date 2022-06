“Perú Travel Mart 2022″ espera concretar negocios por más de US$ 15 millones para nuestro país

Este año, se contará con más de 100 operadores tour internacionales provenientes de 27 mercados de Norteamérica, América Latina y Europa.

Perú Travel Mart se realiza desde el año 1987 y reúne a empresarios procedentes de mercados emisores de turistas de todo el mundo. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó hoy que la nueva edición de Perú Travel Mart 2022 espera concretar 400 citas, y negocios por más de US$ 15 millones en los próximos años. Este evento, considerado el más importante del rubro de nuestro país y organizado por Canatur, con el apoyo de Mincetur y Promperú, se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. “Para mi Gobierno, el turismo es prioridad porque nos abre al mundo a ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestros valores, nuestra comida, arte, historia, costumbres. El turismo permite el desarrollo igualitario”, dijo el presidente Pedro Castillo durante la inauguración. PUEDES VER Congreso solicita a Produce tomar medidas urgentes ante la pesca indiscriminada de anchoveta juvenil Sánchez resaltó la importancia de fortalecer el desarrollo y competitividad de destinos turísticos, un objetivo que el ministerio desarrolla teniendo con énfasis en las regiones del interior del país. “Hace 10 meses no llegábamos a 500 atractivos turísticos en todo el Perú. Reconocer un atractivo es valioso porque es el primer paso para dar valor a un ambiente potencial de desarrollo al turismo. Hoy llegamos a cerca de 1.900″, indicó. La edición del Perú Travel Mart 2022 se realizará entre el 17 y 20 de junio. El evento busca promover y comercializar la oferta turística del país trabajando de manera conjunta con diferentes gremios nacionales y regionales. PUEDES VER BCRP a favor de bonos focalizados por alza de precios Este año, se contará con más de 100 operadores tour internacionales provenientes de 27 mercados de Norteamérica, América Latina y Europa. Además, como en ediciones pasadas, se tendrá la presencia de compañías peruanas dedicadas al turismo: tour operadores, transportes, hoteles, restaurantes y cruceros. Durante el evento, el Mincetur presentará a los operadores extranjeros la denominada “Exhibición Turística Nacional”. La exhibición presentará a 12 regiones del país, sus atractivos, gastronomía y cultura. El objetivo es demostrar que Perú es un destino interesante y seguro para todos. El dato - Perú Travel Mart se realiza desde el año 1987 y reúne a empresarios procedentes de mercados emisores de turistas de todo el mundo. - A través de PromPerú, el Mincetur ha trabajado en la organización de este evento en las últimas cinco ediciones.

