Gobierno desechó urea más barata porque proveedora tenía un documento en inglés

La compañía estadounidense Global Investments Group (GIG) ofertó a US$ 650 la tonelada de urea, pero el comité evaluador de Agrorural prefirió la propuesta de la empresa brasileña MF Fertilizantes, que pidió US$ 760. Esto es US$ 110 dólares más caro.

El argumento de los funcionarios del Comité de Negociación para la Contratación Internacional de Adquisición de Fertilizantes Nitrogenado de Urea de Uso Agrícola no fue que el producto de GIG incumplía con las exigencias de calidad o iba a tardar demasiado en despachar el fertilizante al Perú. Los miembros del comité ni siquiera vieron la propuesta de GIG porque esta proveedora no presentó los certificados de calidad ISO traducidos al español.

De haberse dado cuenta de que GIG propuso un precio mucho menor respecto a la proveedora brasileña, el comité podría haberle ahorrado al Estado US$ 8.088.190.

Por las 73 mil 529 toneladas de urea, la brasileña MF Fertilizantes cotizó US$ 55.882.040, y la estadounidense, US$ 47.793.850. Un primer informe sobre este caso lo difundió el programa Contracorriente, el domingo pasado por Willax TV.

Ventajas y desventajas

No era la única ventaja que tenía la oferta norteamericana respecto a la brasileña.

MF Fertilizantes ofreció entregar el producto en dos partes: un primer cargamento de 40 mil toneladas en un plazo de 35 días, y llegaría aproximadamente el 17 de julio, mientras que el segundo lote, 5 días después. En cambio, GIG aseguró que estaba en condiciones de proveer en una sola entrega y en un plazo de 12 días la totalidad de las 73 mil 529 toneladas de fertilizante.

Un vocero de Agorural, la entidad adscrita del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), responsable del proceso de licitación, confirmó a La República que el comité ni siquiera se enteró de que la oferta de GIG era más barata.

El integrante del comité, Daniel Moscoso, leyó la observación que se le hizo a la empresa GIG: “No cumple con las especificaciones técnicas al no adjuntar traducción (de los certificados ISO)”.

Moscoso explicó que en los requerimientos técnicos se estipulaba que todos los documentos debían ser enviados en español o traducidos, lo que fue una solicitud de la Subunidad de Extracción y Comercialización de Abonos de Agrorural.

Y agregó que la empresa Global Investment Group había presentado sus documentos en español, excepto los certificados ISO, por lo que la descartaron, y ya no revisaron su propuesta económica.

Vínculo. Director de Agrorural, Rogelio Huamaní Carbajal. Foto: difusión

Con los ojos cerrados

“Esa es la única observación (sobre la empresa GIG). No podemos seguir calificando una propuesta si no pasa un primer requerimiento”, declaró Daniel Moscoso.

Este diario también se comunicó con un vocero de la proveedora estadounidense GIG, quien confirmó que el precio que ofertó a Agrorural era más bajo y que estaba en capacidad de entregar todo el cargamento de urea en solo 12 días, lo que era muy conveniente para el Perú que se encuentra con serios problemas por la escasez de fertilizantes.

“Tenemos urea en el puerto de Houston, lista para ser cargada e inspeccionada en puerto de carga, este producto llegaría en 12 días. Nosotros íbamos a mandar todo. No conviene enviar por parte porque sale más caro el costo logístico”, informó el representante de Global Investments Group (GIG), Fabrizio Fabiani.

“Las certificados ISO son internacionales y se dan en el language de donde vienen. Es insólito lo que dice (la comisión de Agrorural). Nuestra empresa presenta el certificado que viene de las manufactureras y por eso están en ruso o en inglés. El producto no viene de un país de habla hispana, como lo dudo que sea la de la (empresa brasileña) ganadora”, señaló el representante de GIG.

“En efecto, se decía que la presentación de la propuesta debe estar en español, pero en estos casos -y ellos lo saben bien- no es correcto que nosotros volteemos el certificado a nuestro gusto. Los certificados ISO vienen en el idioma original de la empresa que nos provee, en este caso de Rusia o Estados Unidos”, apuntó Fabiani.

El 9 de junio, dos días antes que el comité evaluador de Agrorural otorgara la buena pro a la compra de urea, la Contraloría General de la República emitió un informe que contenía una serie de observaciones al proceso de adquisición.

La Contraloría alertó sobre la falta de especificaciones técnicas que aseguren un adecuado procedimiento. También señaló que en las especificaciones técnicas no se había precisado el peso y el volumen de entrega en cada puerto de destino. Haber dejado de lado una oferta mucho más ventajosa para el Estado, en medio de una crisis que podría derivar en una hambruna, podría considerarse como una deficiencia en la gestión. ❖

El comité. Contraloría detectó deficiencias en el proceso. Foto: difusión

El dato

Fallas de origen. El director ejecutivo de Agrorural, Rogelio Huamaní Carbajal, es un funcionario cercano al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Cercanía. Cerrón lo designó subgerente de Defensa Civil, primero, y luego, gerente de Desarrollo Económico, cuando era gobernador de Junín. Huamaní no cuenta con experiencia en temas agrarios, según un reportaje de Cuarto Poder.