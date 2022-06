Corte de Estados Unidos aprueba Plan de Reorganización de Latam

La salida de Latam del proceso del Capítulo 11 se prevé durante el segundo semestre de este año. El documento cumple con los requisitos legales de EE.UU. y Chile.

Una vez que sea efectivo, el Plan de Latam inyectará aproximadamente US$ 8.000 millones a través de una combinación de aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Foto: difusión

Latam Airlines Group y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y EE.UU. anunciaron esta tarde que el Tribunal de Quiebras de este último país para el Distrito Sur de Nueva York aprobó el Plan de Reorganización del grupo presentado en el contexto de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11. Respaldado por casi todos los acreedores de la empresa, el Plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación. La salida Latam del proceso del Capítulo 11 se prevé durante la segunda mitad de 2022. PUEDES VER “Perú Travel Mart 2022″ espera concretar negocios por más de US$ 15 millones para nuestro país El documento cumple con los requisitos legales de EE.UU. y Chile. La orden de confirmación emitida hoy por la Corte de EE.UU. representa el último hito del proceso del Capítulo 11 iniciado por Latam para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. “Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capítulo 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group S.A. PUEDES VER Valor del Bitcoin cae por debajo de los US$ 20.000 por primera vez desde 2020 Latam ahora se enfoca en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, que incluyen la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la nueva estructura de capital, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) y la Oferta de Derechos Preferentes. Todos estos dispositivos serán ofrecidos conforme a la ley de modo preferente a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla. PUEDES VER Dosificarán a 72.000 cabezas de ganado para enfrentar bajas temperaturas Una vez que sea efectivo, el Plan de Latam inyectará aproximadamente US$ 8.000 millones a través de una combinación de aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye los US$ 5.400 millones de financiamiento respaldados por los principales accionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de Latam (acreedores representados por el grupo Ad hoc de acreedores valistas y ciertos tenedores de bonos locales).

