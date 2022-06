Retiro de AFP: lista de bancos y cajas municipales que pagan mejor en cuentas de ahorros

Compara las mejores opciones en cuentas de ahorros si planeas retirar tus fondos de AFP. La SBS informó sobre las tasas de interés en el mercado financiero.

La SBS precisa que las cuentas de ahorro son depósitos de dinero a la vista o disponibles. Foto: Juan Azabache/La República

¿Piensas retirar hasta S/ 18.400 de tus fondos AFP? Los afiliados empezaron las solicitudes desde el lunes 13 de junio, a través del portal consultaretiroafp.pe. Esto de acuerdo al cronograma que establece fechas asociadas al último dígito del DNI. Una opción para destinar este dinero son las cuentas de ahorros en las entidades del sistema financiero, como bancos y cajas municipales. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la lista de las entidades financieras de acuerdo a la tasa de interés promedio que pagan por los ahorros en soles. Este consolidado recoge información hasta mayo, para las cajas municipales, y hasta el 16 de junio en el caso de bancos y empresas financieras. Según la tabla, la Financiera Oh! ocupa el primer lugar con una tasa del 5,75% anual. Siguen en el ranking la Financiera Qapaq (5,19%), el Banco GNB (4,25%), el Banco Pichincha (1,81%), entre otros. Entidad Financiera Tasa de interés promedio Financiera Oh! 5,75% Financiera Qapaq 5,19% Banco GNB 4,25% Banco Pichincha 1,81% Financiera Compartamos 1,55% CMAC Arequipa 1,39% Banco Alfin 1,19% BanBif 1,13% Banco de Comercio 1,01% Scotiabank 0,99% Financiera Proempresa 0,98% Banco Falabella 0,91% Financiera Credinka 0,86% CMAC Tacna 0,82% CMCP Lima 0,80% Financiera Confianza 0,68% CMAC Huancayo 0,66% CMAC Del Santa 0,60% Mibanco 0,35% Banco Ripley 0,17% Interbank 0,10% BBVA 0,03% BCP 0,03% PUEDES VER: ¿Cómo ver mi código CCI del Banco de la Nación? La SBS precisa que las cuentas de ahorro son depósitos de dinero a la vista o disponibles, con la ventaja de poder disponer de tus fondos en cualquier momento. Esta es abierta a nombre de una persona (natural o jurídica), denominada “ahorrista”. Antes elegir alguna opción, es importante identificar cuál se ajusta a las necesidades de cada persona, ya que las entidades financieras ofrecen cuentas de distinto tipo: costo cero, transacciones limitadas o ilimitadas, cuentas con premios, etc. PUEDES VER: Bono Yanapay: consulta con tu DNI si te toca cobrar los 350 soles ¿En qué caso pueden retener o descontar tus fondos de AFP? De acuerdo con la Ley N.° 31478, que faculta el retiro extraordinario de los fondos de AFP, este dinero mantiene la condición de intangible. Por ello no puede ser “objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o de cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa”. La norma también aclara que la condición de intangible se aplica “sin distingo de la cuenta en la que han sido depositados” los fondos. Sin embargo, lo anteriormente explicado no ocurre en caso de retención judicial derivada por deuda de alimentos. En esta situación sí se permite la retención de hasta el 30% del dinero retirado. ¿Puedo desistir del proceso si ya inicié la solicitud de AFP? Según indica la Asociación de AFP, los afiliados sí podrán presentar un desistimiento de la solicitud de retiro de los fondos de la AFP hasta 10 días calendario antes que se lleve a cabo el desembolso. Recuerda que, para los usuarios que decidan retirar hasta 4 UIT, el pago se realizará en tres fechas cada 30 días: Primer desembolso (hasta 1 UIT): miércoles 13 de julio de 2022 (30 días calendario luego de la solicitud).

Segundo desembolso (hasta 1 UIT): viernes 12 de agosto de 2022 (30 días calendario luego del primer retiro).

Tercer desembolso (hasta 2 UIT): lunes 12 de septiembre de 2022 (30 días calendario luego del segundo retiro). Del 26 de julio al 10 de septiembre las solicitudes para el retiro serán libres. Foto: El Peruano

