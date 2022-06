Se impulsarán 7 proyectos mineros por US$ 4.400 millones

Agencias

El Gobierno peruano buscará este año asegurar la ejecución de 7 proyectos mineros, cuya inversión prevista ronda los US$ 4.400 millones, aseveró la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, durante su participación en el “Perú Day” en PDAC Toronto, Canadá.

Los proyectos más próximos a iniciar su construcción son San Gabriel (cuya construcción ya inició), así como los proyectos Corani, Magistral, Optimización La Inmaculada , Planta de Cobre Río Seco, Yanacocha Sulfuros y Chalcobamba Fase 1. Todos estos siete proyectos suman US$ 4.417 millones en total.

Previsiones del Minem apuntan a que la inversión total que le espera al país en este año sea de US$ 5.200 millones, por encima de los US$ 5.100 millones del 2021, con miras a que lleguen a los US$ 6.000 millones en 2025. “Para el 2025 estimamos que la producción cuprífera nacional alcance mas de 3 millones de toneladas métricas finas. Para ello, necesitamos el inicio de los proyectos de Mina Justa, en Ica; Ampliación Toromocho, en Junín; San Gabriel, en Moquegua; Quellaveco, en Moquegua; y Chalcobamba Fase I, en Apurímac”, sostuvo Herrera.

Enfoque preventivo

Asimismo, la titular del Minem ratificó que su gestión, además, se encargará de construir la Política Nacional Multisectorial Minera para promover la sostenibilidad y competitividad en el sector.

En esa línea, dijo que la solución a los conflictos mineros que agobian al país debe darse de manera consensuada y desde una perspectiva multisectorial, sobre la base de un enfoque “preventivo” en todos los casos.

“Hay un compromiso desde el Ejecutivo de informar, unificar y evitar las paralizaciones que han venido ocurriendo en los últimos años”, precisó.

Herrera Jara indicó que se está realizando una “reestructuración para sincerar los documentos pendientes”, para evitar futuros malentendidos a partir de las actas que se suscriben con las comunidades.

MEF: Exploración seguiría con beneficios tributarios

Durante su exposición, en el Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2022), el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, informó que se propondrá prorrogar beneficios tributarios a la exploración minera y de hidrocarburos.

Así, la propuesta es que se amplíe por tres años más, es decir hasta el 2025, ya que la medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

“Nuestra intención es que esto se amplíe. Ya que sin la exploración no podemos garantizar el crecimiento de la actividad minera a futuro, y para nosotros es muy importante”, señaló Graham.