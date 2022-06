Rafael Chang: “En Perú hay una percepción de que la autonomía de un vehículo eléctrico no es la misma que de uno a gasolina”

Por Vanessa Mohme

¿Cuáles son las barreras para el ingreso de vehículos electrificados al mercado de Latinoamérica y el Caribe?

Es importante entender qué significa vehículos electrificados, porque a veces se piensa que son los que se cargan. Estos vehículos son soluciones tecnológicas que ayudan a minimizar la emisión de carbono. Es un rango que hoy día va desde vehículos híbridos como en el caso de Brasil, que utilizamos etanol, un combustible muy limpio.

Una segunda tecnología está compuesta por estos mismos vehículos híbridos, pero adicionándole la posibilidad de recarga con un enchufe. Además, una tercera línea es integrada por los vehículos 100% eléctricos y en la cuarta se hallan los autos a célula de combustible que utilizan hidrógeno.

Cada una de estas tecnologías cuentan con dos conceptos para entender su introducción; de tal manera que sean prácticos y sustentables. Hoy en día verán que tenemos diversas tecnologías, pero los carros 100% eléctricos necesitan recarga.

¿Será que el Perú tiene ya la infraestructura? Todavía no. No estamos negando que en algún momento eso va a llegar; sin embargo, la infraestructura no está. Aún no es una solución práctica por el momento.

Si vamos a la primera tecnología, que son los vehículos híbridos, por supuesto, porque estos autos no necesitan una recarga y contribuye con el propósito de emitir menos emisiones. El sistema híbrido contamina mucho menos.

¿Cuánto menos?

Va a depender mucho del tipo de combustible que se utilice, porque también tiene un motor de combustión interna. No obstante, podemos hablar de 30%.

¿30% menos de emisión en comparación con los vehículos que utilizan combustible?

El 30% menos de uso de combustible y de emisión es 78% que el de gasolina. Es un paso adelante y que no tenemos que esperar a que la infraestructura esté lista en todo el país.

¿Cómo interviene la infraestructura en este caso?

Para la infraestructura se necesita una inversión que pueda ser compartida entre el sector privado y público, y ahora será una prioridad para diversos países de Latinoamérica. Desarrollar esta infraestructura cuesta. Para hidrógeno, obviamente, el nivel de inversión es mucho mayor, por lo que pensamos que todavía no se va a dar.

Si la fuente de energía es muy costosa, se convierte en una barrera. Por otro lado, si la fuente de energía proviene de una fuente sucia no renovable, no hace sentido. Ahora, la tercera, no sé si es otra barrera, se trata de una política pública clara que sea soportada por un sistema de impuestos que promueva, de manera inteligente, la introducción de estas tecnologías.

¿La autonomía de un auto eléctrico es un mito que desincentiva su adquisición?

Puede ser. En Perú hay una percepción de que la autonomía de un vehículo eléctrico no es la misma que de uno a gasolina. Es más, muchos piensan que van a quedarse a mitad del camino.

Sobre híbridos y eléctricos, ¿Toyota ve a futuro un mercado de competencia entre ambas tecnologías?

Creemos mucho que todas las tecnologías son complementarias, porque, para centros urbanos de desplazamientos cortos, quizás la solución eléctrica sea mejor siempre y cuando tengas la infraestructura.

Pero ¿qué sucede si es Europa? Madrid y varias ciudades están limitando el uso de vehículos de combustión interna dentro de los centros urbanos, pero cuando tengas que desplazarte grandes distancias, quizás la solución híbrida sea la mejor.

¿Cuál es el beneficio de la tecnología de un híbrido o un 100% electrificado en comparación al de combustión?

Es el nivel de emisiones. Ahora, lo que habría de comparar es el costo de cada una de ellas. Ahí va a depender mucho el costo de la gasolina en Perú, de la electricidad o del hidrógeno. Habría que hacer ese cálculo para entender cuál de ellas es más beneficiosa para el cliente.

¿Cuándo entrará Toyota con modelos electrificados?

No lo vamos a introducir todavía en el 2023. Vamos a esperar un poco más para que se desarrolle. Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno en el Plan Nacional de Electrificación para que existan las condiciones adecuadas para introducirlas.

¿Cuál es la estrategia adoptada por Toyota para ser más sostenible?

Seguimos los lineamientos de la ONU. Tenemos la parte ambiental, social y de gobernantes. Para nosotros, la visión de apoyar no es solamente dar una contribución o una donación, sino ir más allá. Me gusta el proyecto ReTornar, donde parte del material, que es el descarte de la planta, es donado a cooperativas dirigidas por mujeres que trabajan en la zona.

¿Entonces el proyecto se basa en reutilizar los materiales?

En usar los materiales. Por ejemplo, nuestros uniformes tienen un tiempo de vida. Entonces, en vez de dejar de usarlos, se los damos a las encargadas de estas cooperativas para el desarrollo de productos.

Una manera de darle una segunda vida a estos residuos y así no sean descartados…

Sí, porque nosotros le estamos generando una manera de vivir a las personas que le están dando la fórmula. Ese paquete de ReTornar es bien completo.