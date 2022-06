Grifos para Petroperú bajo la lupa

El retorno de Petroperú a la venta minorista de combustibles vuelve a ser objeto de debate en días de alta volatilidad del crudo internacional. Mientras el presidente Castillo anuncia que esta semana habrá novedades, el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa Alencastre considera que la petrolera estatal sí podría participar de manera disuasiva en el mercado, no precisamente como un regulador, pero sí como tercer actor para establecer precios referentes y beneficiar al usuario final.

En este sentido, dijo que es una “necesidad nacional” que la firma hoy gerenciada por Humberto Campodónico retome la venta para el usuario final; de lo contrario, se continuará con lo que denomina “libertinaje de precios”, ya que, pese a que las refinerías sí trasladan las reducciones —al estar fiscalizadas por la Sunat— a las cadenas de distribución, estas no lo cumplen.

“El competidor natural de Petroperú es la empresa española que ya sabemos cuál es (Repsol). Esta sí tiene oportunidad de tener, solo en Lima, cerca de 200 grifos. No le podemos cortar los brazos a Petroperú para que solamente produzca combustibles. Es una competencia desleal en cierta manera, y no porque lo quiera la empresa privada, sino porque la leguleyada que tenemos no permite (su participación)”, anotó.

Medida que impacta sobre Petroperú buscaría frenar el alza de combustibles. Tal y como señaló Pedro Castillo: "Veremos de qué forma Petroperú pueda dar una salida viable a la población". Foto: difusión

Ochoa señala que la participación de Petroperú se financiaría directamente con el negocio, ya que apuntaría solamente a comercializar, eslabón más rentable del mercado. Sin embargo, advierte cambios necesarios en el marco legal.

Espaldas financieras

Para el investigador de la UNMSM Jorge Manco, que Petroperú vuelva a operar grifos propios significaría una nueva fuerte inyección de capitales por parte del MEF, toda vez que el precio de cada estación hoy en día podría oscilar entre los US$ 500.000 y US$ 2 millones.

“Lo ideal sería que las grandes ciudades, o donde están los terminales, tuvieran un grifo de Petroperú. En Lima se podría aprovechar el terreno frente a la refinería de Conchán”, indicó.

Precios en planta suben

Osinergmin informó que los precios de referencia subieron esta semana hasta en S/ 1,38 por galón. El alza de esta semana la lidera la gasolina de 97, que sube de S/ 15,58 a S/ 16,96. En cuanto a gasoholes, el de 97 sube en S/ 1,08 hasta los S/ 16,96; le sigue el de 97 que sube S/ 1,00 y llega a S/ 16,16.

Por su parte, el gasohol 90 y el de 84 suben en S/ 0,90 y S/ 0,88, respectivamente, y se ubican en S/ 15,09 y S/ 12,87 cada uno.