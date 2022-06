Gamarra: “La selección peruana no tiene responsabilidad de reactivar la economía del país”

“La selección peruana no tiene la responsabilidad de reactivar la economía del país, sino el Ejecutivo y Legislativo”, precisó a La República Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

La derrota de la Blanquirroja frente a Australia fue sin duda uno de los golpes más fuertes para los empresarios gamarrinos, quienes estimaban la recuperación de 15.000 puestos de trabajo en estos meses próximos al Mundial Qatar 2022. Con la clasificación de la Bicolor a la Copa del Mundo, el sector deportivo y otros hubieran incrementado sus ventas. Todos las estimaciones quedaron en el aire, pero Saldaña no reprocha nada a los seleccionados. Por el contrario, agradece a nombre de todos los empresarios las alegrías y avance económico durante estos días previos al repechaje.

“El golpe de la pandemia tuvo a Gamarra paralizada. El sector deportivo no tenía demanda porque no había colegios, olimpiadas, nada. Cuando hubo el primer partido de Perú después de la cuarentena ellos empezaron a trabajar. Hay un 30% de avance en su recuperación económica, falta el 70% . No se producirán ni venderán el millón de camisetas pensado, tampoco se recuperarán los puestos de trabajo, pero tenemos que aprender a ganar y perder. Hay que levantar la cabeza con dignidad”, expresó.

Inversiones con cautela, pero con pérdidas

De acuerdo a Saldaña, los emprendedores del emporio fueron cautelosos al invertir en insumos a fin de que las pérdidas no sean tan grandes. No obstante, algunos se quedaron con metros de tela, prendas cortadas y otros productos relacionados a la manufactura.

“ Las cifras recién las están revisando, la cantidad de tela o insumos que se quedaron están en revisión . Los gamarrinos para bajar costos tuvieron que comprar mercadería al por mayor porque así sale más barato”, explicó.

Comerciantes de Gamarra esperaban que la posible clasificación al Mundial les permita recuperar 15.000 puestos de trabajo. Foto: Andina

Un millón de soles diarios en la previa al repechaje

Las ventas de la semana previa al repechaje Perú vs. Australia fueron las más fuertes en Gamarra. Según Saldaña, hace varios años no se veía tanta afluencia de público.

“Desde el martes (7 de junio) se produjo aproximadamente un millón de soles al día en el sector deporte. Ayer (13 de junio) en el repechaje se vendió poco. Unas 30.000 camisetas se ofertaron a diario. También se vendieron turbantes, gorros, casacas, shorts, ropa interior y otro productos”, detalló.

Es preciso señalar que antes de los encuentros de la Bicolor las ventas diarias promedio eran la mitad (500.000).

Gamarra generó un millón de soles al día producto de las ventas en la semana previa al repechaje. Foto: John Reyes/ La República

Mercado en igualdad de condiciones

La presidenta de Gamarra hizo un llamado a las autoridades nacionales para que asuman la responsabilidad de reactivar la economía del país por medio de un mercado en igualdad de condiciones. Saldaña refiere que el 97% de ropa en el país es importada y el 3% restante es producción nacional .

Pide al Gobierno de Pedro Castillo y al Congreso mejores normas para la salvaguardia a prendas del extranjero. También mayor vigilancia y seguridad dentro del emporio.

“Los gamarrinos tenemos un solo camino: trabajar, trabajar y trabajar para darle una vida digna a nuestra familia y generar más empleos”, finalizó.