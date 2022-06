Rolando Arellano: “La clasificación hará que la gente sea más optimista y se moverá toda la economía”

Rolando Arellano comenta que los sectores más afectados por la pandemia serán los más beneficiados por la posible clasificación de Perú a Qatar 2022. Además, hace un recuento de los principales cambios en el comportamiento de compra de los consumidores peruanos tras la llegada de la pandemia del COVID-19.

¿Cuáles serán los sectores más beneficiados por el posible pase de Perú a Qatar 2022?

Los primeros sin duda serán los que están un poco más golpeados como los restaurantes y bares, los sectores de alimentación en general. También el sector textil por el tema de las camisetas, pero mucho más en el pequeño sector textil, como Gamarra.

¿En cuánto se incrementarían las ventas en estos sectores?

Dependerá mucho de lo que ocurra en los próximos meses. No se puede hablar de una cifra ahora porque depende de cuánto dure nuestra clasificación y hasta dónde lleguemos. Sin duda en algunos sectores puede ser 15% o 20% más de ventas.

¿Y el nivel de empleo?

Más o menos en las mismas proporciones, pero son datos que ahora no se pueden dar. Dependerá mucho de las características. Lo que sí es cierto es que será significativo porque el nivel de actividad que han estado teniendo estos sectores ha sido muy bajo, porque más allá de la pandemia y la incertidumbre política el ánimo de las personas ha estado muy bajo. Ese pesimismo que está dándose en estos momentos cambiará y hará que se mueva toda la economía.

¿Qué productos y marcas serán las más beneficiadas?

Los productos clásicos como televisores son los que más se van a mover. También se está viendo que hay toda una industria de las apuestas online.

¿Qué factores impulsarán el consumo?

El elemento más importante que dará la clasificación será que la gente sea más optimista y al ser más optimista se incrementa el consumo en todos los sectores. Si el optimismo crece, pueden empezar a moverse algunos aspectos de consumo más grandes como artefactos eléctricos, además de televisores y otras cosas.

Además, ahora existe un gran movimiento femenino en el futbol. Han ido entrando poco a poco, pero a partir de estos últimos años se ve una participación mucho mayor de la mujer en este deporte, no solo como espectadora, sino también como jugadora, lo que significa el ingreso de más gente interesada en el sector.

¿Esto en qué se traduce?

En un mayor consumo de todo, porque si antes era el hombre el único que estaba en lo que son licores o cervezas, ahora se tendrá una mayor cantidad de mujeres interesadas en el tema.

Se reactivan las ventas. Empresarios de Gamarra estiman vender más de 1 millón de prendas alusivas a la selección peruana, si se clasifica al Mundial. Foto: John Reyes/La República

Nueva tendencias

En la línea de lo antes explicado, ¿cómo han cambiado las tendencias de consumo de los peruanos en los dos años de pandemia?

Lo primero que ha pasado es que cuando uno ve el futuro no tan optimista o con mayor pesimismo se embarca en pocos gastos de largo plazo. Entonces, no te pones a comprar el departamento que querías porque no sabes si vas a tener trabajo en los próximos años o el auto o eventualmente estudiar en la universidad. El pesimismo te mueve. Si existe algún elemento de optimismo, aunque externo, eso se puede destrabar. Los mismos empresarios empiezan a invertir un poco más para el futuro. Todo eso también tiene que ver con lo que vaya pasando paralelamente con el Gobierno.

¿Los peruanos están invirtiendo a corto plazo?

Así es. El gasto, si es que tienen, lo realizan en el corto plazo. Por eso es que en estos momentos es posible salir a comer algo, por ejemplo, y hay un cierto movimiento en los restaurantes y en los centros comerciales. Son compras pequeñas. No son como las compras a largo plazo que son las que realmente mueven el mercado.

¿Y cuál es su comportamiento frente al ahorro y al endeudamiento?

En la época de pandemia ha habido un tercio de la población que ha tenido ingresos iguales o mayores. Ellos incrementaron su ahorro, por eso hubo un crecimiento de ahorro en los bancos, aunque suene contraintuitivo, eso es lo que sucedió. Sin embargo, la otra parte ha disminuido su ingreso y han disminuido sus gastos. Todo el dinero que tienen lo están dirigiendo más hacia lo básico.

¿Qué necesidades se están priorizando?

La primera de todas es la alimentación, lo segundo que se está dando es la vivienda, por mantenimiento no por compra de nueva vivienda. Lo último que se está priorizando son ropa y diversión. Estos dos últimos aspectos, que han sido los más atacados, son los que tendrán un poco más de oportunidad en el caso clasifiquemos al mundial. Esto porque la gente va a salir un poco más a divertirse.

En estos dos años, ¿la expansión del ecommerce cómo ha cambiado los estilos de compra de los peruanos?

Ha habido un crecimiento bien fuerte de las compras por internet. Se ha duplicado, pero hay que tener en cuenta que al haberse duplicado todavía no llegan a ser el 10% de las ventas. En el Perú todavía el 90% del comercio y hasta un poco más se hace en el sistema físico. El ecommerce va a seguir creciendo, pero el comportamiento más fuerte es el sistema físico.

Luego del COVID-19, ¿disminuyó este tipo de comercio?

Lo que hubo después del COVID-19 es que en muchos sectores bajaron las compras por ecommerce porque ya reaparecieron las tiendas por departamentos. Ese pico inicial disminuyó, pero si bien bajó el consumo, la gente aprendió que sí podía comprar. Ese comportamiento les guiará y hará que sigan usando el ecommerce, aunque ya no con tan tanta intensidad como cuando no tenían otra opción. Entró para quedarse, aunque difícilmente reemplazará al físico.

¿Las empresas cómo están actuando frente al incremento del comercio electrónico?

La mayoría de empresas están apostando por la multicanalidad. Es rara la empresa que se dedique solo al lado digital. La mayoría de empresas lo que están viendo es cómo le llegó al consumidor por el lado digital y por el lado físico. Lo mismo pasa en la información y la publicidad.

¿Apuestan por este tipo de comercio?