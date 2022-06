Precio internacional de la urea muestra retroceso

El último lunes, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) lanzó la segunda convocatoria para conseguir un proveedor internacional de urea y atenuar la crisis de fertilizantes que pone en riesgo la campaña agrícola 2022-2023. En este contexto se dio a conocer que el precio internacional de la urea está presentando un considerable retroceso.

Eduardo Zegarra, investigador de Grade Perú y exasesor de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) señaló en sus redes sociales que el Gobierno debería impulsar la compra del fertilizante en la modalidad de Gobierno a Gobierno.

“El precio internacional de urea ha empezado a bajar, lo cual es buena noticia. El problema es que esto impulsa la demanda en preparación a la próxima campaña. Adquirir urea en el circuito comercial en este contexto es aún más complicado. Importante impulsar comprar Gobierno a Gobierno ya”, apuntó Zegarra.

En abril, el precio por tonelada de urea alcanzaba los US$ 925 y en mayo bajó a US$ 707,5 como lo muestra el gráfico, según el reporte del Banco Mundial. Mientras, según la plataforma Argus, el precio ya estaría por debajo de los US$ 600 en los primeros días de junio.

Con respecto a la compra de fertilizante que se encuentra en proceso, el nuevo titular del Midagri, Andrés Alencastre, señaló que el volumen de compra sería superior a las 73.529 toneladas previstas inicialmente por Agro Rural. Así, se adquirirían “entre 80.000 y 100.000 toneladas (t)” debido a la disminución de los precios del fertilizante.