Brasil proveerá al Perú de urea: en julio llegan las primeras 40.000 toneladas

La empresa MF Fertilizantes, de Brasil, fue la ganadora de la segunda convocatoria para conseguir un proveedor internacional de urea y atenuar la crisis que pone en riesgo la campaña agrícola 2022-2023, operación a cargo de Agro Rural, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La compañía, que opera desde 2006 en el mercado mundial de fertilizantes, hará una entrega de hasta 40.000 toneladas en los primeros 35 días de entregada la carta de crédito y firmado el contrato con el gobierno peruano -situación que debería regularizarse en las próximas horas, según fuentes internas-, con un precio acordado de US$ 760 por tonelada.

Dicha operación bordeará los US$ 30 millones 400.000 en esta primera etapa, pues el pedido es de 73.529 TM en total.

MF Fertilizantes se impuso de esta manera a Dreymoor Fertilizers Overseas, de Singapur, que llegó a la última recta con una oferta de US$ 787,97 por tonelada de urea, y con un plazo de entrega de hasta 45 días.

La selección de la firma brasileña llega en momentos que el precio internacional de la urea retrocede debido a la caída mundial de la demanda -porque los compradores no están dipuestos a pagar el sobreprecio-, y de los precios del gas natural en Europa (principal insumo de la urea), según informan medios internacionales.

Prueba de ello es que MF Fertilizantes también llegó como finalista, el pasado 5 de junio, a la primera convocatoria de Agro Rural, pero con una oferta de US$ 860 por tonelada. Sin embargo, no cumplía con las especificaciones técnicas para garantizar la entrega del abono sintético, al igual que su rival de ese momento, la estadounidense United Financial Group.