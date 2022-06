El Poder Ejecutivo declaró este lunes 13 de junio como día no laborable sujeto a compensación por el repechaje Perú vs. Australia. Según el ministro de Cultura, Alejandro Salas, la medida busca que la población peruana pueda ver el encuentro rumbo a Qatar 2022 y organizarse para alentar a la Blanquirroja. Esta disposición del Consejo de Ministros rige para el sector público. El privado no está obligado a acatar, pero podrá hacerlo de manera voluntaria si es que los trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo.

Por ejemplo, aún no hay un pronunciamiento oficial de la cartera de Educación respecto a si los colegios, institutos y universidades nacionales tendrán clases. En el caso de las privadas, algunas han confirmado el normal dictado de materias.

PUEDES VER: Comisión de Trabajo aprobó dictamen que propone elevar la pensión de viudez y orfandad

¿Banco de la Nación atenderá el lunes 13 de junio por el repechaje Perú vs. Australia?

El Banco de la Nación informó que el lunes 13 de junio, día declarado no laborable, trabajará parcialmente. La mayoría de agencias a nivel nacional a brirán sus puertas a las 7.00 a. m. y cerrarán a las 12.00 p. m. (mediodía).

La sede del Salón Internacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atenderá con normalidad las 24 horas. Por su parte, aquellas situadas en centros comerciales se ajustarán al horario de cada local.

El Banco de la Nación atenderá durante la mañana del lunes 13 de junio. Foto: Andina

¿Horas de descanso del 13 de junio se recuperan otro día?

Sí, dado que este día es considerado no laborable recuperable, las horas que no se trabajen se deberán compensar en otra oportunidad. Esto aplica tanto para el sector público como privado.

¿Si trabajo el lunes 13 de junio recibiré triple sueldo?

No. Cuando se trata de días no laborables recuperables, los empleados no reciben un monto extra al trabajar, en este caso, el día del repechaje Perú vs. Australia. Este solo contará como una jornada normal de trabajo.

Sunass atenderá en horario habitual

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) comunicó que el lunes 13 de junio atenderá de manera habitual a sus usuarios. Las consultas o problemas relacionados al servicio podrán realizarlas en el horario de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. en todos su canales (presenciales o remotos).