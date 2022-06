Perú vs. Australia: ¿qué productos exportamos e importamos del país oceánico?

Luego de que se confirmara el partido de repechaje entre Perú vs. Australia para la clasificación al Mundial Qatar 2022, muchas personas se preguntan qué puntos en común unen a ambos países. Uno de ellos es el tema comercial, ya que el flujo de exportaciones e importaciones entre estas naciones creció desde 2020.

Durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el 2018, el Perú suscribió un tratado de libre comercio con Australia, luego de negociar el acuerdo durante meses. Dicho convenio entró en vigencia en febrero de 2020 y permite que el 96% de productos peruanos ingresen al país de Oceanía sin costo de arancel. Asimismo, el documento bilateral reconoció al pisco como bebida exclusivamente elaborada en Perú.

¿Qué productos vende y compra Perú con Australia?

Durante 2021, el comercio entre Perú y Australia significó un flujo de US$ 263 millones, un alza del 3,95% con respecto al año 2020. Las exportaciones peruanas llegaron a los US$ 127 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 136 millones, indica la agencia Andina.

En cuanto a la exportación peruana hacia Australia, los sectores más importantes son la pesca (40%), agro (23%) y minerales (21%). En ese sentido, durante 2021 destacó el incremento en ventas de harina de pescado (136%), conserva de pescado (38%) y conchas de abanico (27%).

La agroexportación peruana con destino a Australia fue de US$ 28,7 millones en 2021, un incremento del 7% con respecto al 2020. Los envíos con mayor crecimiento fueron de aceite de oliva (98%), café (45%) y fruta congelada (5%).

Por otro lado, la importación de bienes australianos creció un 24% en el 2021. Destacaron las compras de productos agropecuarios (653%), siderúrgicos (20%) y químicos (12%). Los elementos de dicho país con más demanda en Perú en 2021 fueron el cianuro de sodio (US$ 34,5 millones), la cebada (US$ 23 millones), malta (US$ 12,2 millones) y emulsificantes (US$ 10,7 millones).