Perú vs. Australia: unos 3.500 talleres de Gamarra reabrirían si la selección peruana gana el repechaje

El repechaje Perú vs. Australia, que definirá el pase al Mundial Qatar 2022, también puede significar una oportunidad comercial para miles de empresarios en Gamarra. Así lo indicó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, quien confía en un triunfo del equipo de Ricardo Gareca para impulsar la venta de camisetas y ropa deportiva.

De acuerdo con la representante del gremio, unos 3.500 talleres de Gamarra podrían ser reabiertos si la Blanquirroja consigue su objetivo mundialista. Esto sumado a los 1.500 negocios que ya producen material deportivo en el emporio comercial.

La eventual victoria peruana favorecería toda la cadena de producción: desde confecciones, bordado, estampado, entre otros.

“Todo el proceso de las eliminatorias ayudó al sector deportivo del emporio a reactivarse, reiniciando sus actividades por la demanda de los partidos, lo cual es importante porque también está reactivando el empleo en Gamarr a”, señaló Saldaña para la agencia Andina.

Los comerciantes de este rubro ya vienen elaborando camisetas, buzos, gorros, chalinas, medias y otras prendas relacionadas con la selección peruana. “Si Perú clasifica al Mundial de Qatar, esperamos confeccionar y vender más de 1 millón de prendas en lo que queda del año, de las cuales 50% son camisetas”, expuso la representante empresarial.

Susana Saldaña hizo énfasis en que Gamarra cuenta con capacidad para cubrir rápidamente los mercados de Lima y otras regiones. Debido a la demanda por artículos relacionados con la selección peruana, también se vienen confeccionando chullos, gorros, mascarillas, ropa interior, ropa de bebé, entre otros.

El partido Perú vs. Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022 se jugará este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana). El escenario elegido para este cotejo es el estadio Ahmad bin Ali, también conocido como el Al-Rayyan Stadium, ubicado en la ciudad de Rayán (Qatar).

¿Qué productos se exportan e importan entre Perú y Australia?

Durante 2021, el comercio entre Perú y Australia significó un flujo de US$ 263 millones, un alza del 3.95% con respecto al 2020. Las exportaciones peruanas llegaron a los US$ 127 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 136 millones, según Andina.

En cuanto a la exportación peruana hacia Australia, los sectores más importantes son la pesca (40%), agro (23%) y minerales (21%). En ese sentido, durante 2021 destacó el incremento en ventas de harina de pescado (136%), conserva de pescado (38%) y conchas de abanico (27%).