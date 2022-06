Cobriza: liquidador espera última Junta de Acreedores este 28 de junio con dos nuevos postores

Consultores A1 fue nombrado en enero de 2022 como liquidador en bolsa de la mina Cobriza (Huancavelica) por Indecopi. En marzo, por acuerdo de acreedores, se convino en que se elabore un convenio de liquidación, en el que daban cuatro meses al liquidador para la venta de la mina.

Cobre de los Andes S.A.C., quien mantuvo el interés y finalmente comunicó la decisión de realizar la compra por US$ 22 millones, fue presentado a la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) y, en la segunda convocatoria -que fue ampliada por cinco días-, no se aprobó el contrato firmado con la liquidadora.

“ El acreedor mayoritario que votó en abstención, es decir, un voto en contra, fue Doe Run Cayman (matriz de DRP). Cuando se le pidió alguna explicación, no dio niguna y hasta ahora no lo hace. En la misma junta de acreedores se le pidió informar si había algún problema con el contrato o si había algo que no le gustaba, pero no hemos recibido ninguna respuesta”, sostiene Renato Iriarte, gerente general de Consultores A1.

Cabe precisar que el 30 de junio caduca la concesión de la minera de Cobriza. Cuando se pierden las concesiones ya no hay nada qué vender, pues la exploración y explotación de esas tierras que estaban dentro del marco de una asignación que el Estado le dio a Doe Run se perderían y, al perderse, ya no habría con qué pagar las acreencias de los trabajadores ni el canon a la región.

“Nosotros estábamos esperanzados en que se apruebe esta compra, porque dentro del contrato de compra-venta se estipulaba que entregábamos US$ 1,8 millones (producto de la cuota inicial según el contrato) una semana después de haber firnado. Es decir, ya hoy hubiéramos pagado las concesiones”, indica.

Sin embargo, Iriarte refiere que la empresa Cobre de los Andes todavía se encuentra interesada en la compra del yacimiento. Por ello, prevén una nueva junta con los acreedores el próximo 28 de junio (dos días antes del límite), donde podrían participar dos postores más. Ambos, empresas locales conformadas con capitales extranjeros, una de ellas canadiense.

“Hemos recibido una carta de Cobre Los Antes manifestando que todavía están interesados en efectuar la compra de Cobriza. Nosotros iremos por una nueva junta el 28 de junio, a dos días de vencerse las concesiones, y vamos a presentar el contrato con ellos y estamos evaluando dos posibles interesados más. El día de hoy (martes) nos reuniremos con ellos para evaluar propuestas, espaldas financieras y capacidad operativa”, dijo el representante.

De otro lado, el representante de Consultores A1 se refirió a los ataques ocurrido en la víspera contra el campamento minero y reiteró su intención de retomar la relación con los pobladores de San Pedro de Coris. Para ello, instó a la alcaldesa Yanet Meza Aguirre a sentarse con la empresa liquidadora y dejar de lado “soluciones irracionales o que están al margen de la ley”.

“Desde que lo nombraron, Consultores A1 ha demostrado que solo quiere efectuar la venta de Cobriza. Lo que piensan muchos es que el liquidador se quiere quedar operando la mina, pero lo que quiere es operarla para salvar las concesiones y pagar la luz, trabajadores, alimentos, y sobre todo, mantenimiento, que es lo que te pide un comprador interesado. No le puedes entregar una mina destrozada, lo único que se provoca es que caiga el interés y sea más improbable su venta”, agrega.

Complejo Metalúrgico de La Oroya

De otro lado, el gerente de Consultores A1, empresa que maneja por separado la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), precisó que este otro proceso se encuentra bien direccionado y esperan recibir esta semana a los primeros interesados mediante la concovatoria inicial. De no terminar con esta fase, el liquidador evaluará el siguiente paso para el complejo, que podría ser una dación de pagos a los trabajadores o una segunda subasta.

“Estamos encaminados de la mano con los acreedores laborales de la CMLO, todo va bien de momento, no hay oposición de la comunidad ni de los trabajadores. Todos están de acuerdo con el procedimiento y ya hay interesados que se están inscribiendo para esta primera subasta pública”, informó Renato Iriarte.