Declaran desierto proceso para elegir proveedor de urea al Perú

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), declaró ayer desierto el proceso de selección para elegir a la empresa que proveerá de urea al país para garantizar la campaña agrícola 2022-2023.

El comité de evaluación de compras de fertilizantes, tras analizar por casi tres horas las dos propuestas de los finalistas, determinó que ninguna cumplía con las especificaciones técnicas para garantizar la entrega de las 73.529 toneladas métricas (TM) de urea que demanda Agro Rural para abastecer a la agricultura familiar.

Los proveedores que quedaron como finalistas fueron la firma brasileña MF Fertilizantes, que ofrecía el volumen demandado por el Midagri a un precio de US$ 860 por TM. La otra oferta fue de la compañía estadounidense United Financial Group, que proponía un precio de US$ 895 por TM.

Agricultores aseguran que el precio de los fertilizantes subió hasta en un 100% durante los últimos meses. Foto: Midagri

En relación a un nuevo proceso de selección, fuentes bien informadas del Ejecutivo detallaron que este dependerá exclusivamente de la unidad de abastecimiento de la entidad.

“Se tendrá que llamar una vez más al comité y pedir su reconformación”, aseveraron las fuentes.

En este proceso se presentaron 22 ofertas de compañías internacionales de Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Rusia, México, Egipto, China, Venezuela, República Checa y Paraguay.

Plazos de entrega

En cuanto a los plazos de entrega, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, manifestó hace unos días que este dependerá del proveedor que resulte elegido.

“Si es un proveedor cercano, tiene disponibilidad inmediata en dos semanas”, dijo a un medio local.

Asimismo, señaló que en el “peor escenario”, el fertilizante llegaría al país “en la segunda quincena de julio, justo para empezar la campaña agrícola”.

El titular del MEF destacó que el gobierno se haya orientado exclusivamente en la compra de urea y no de otros fertilizantes.

Medidas extraordinarias para el agro

Las acciones realizadas por el Midagri a través de Agro Rural forman parte del decreto de urgencia n.° 013-2022, emitido el 19 de mayo, el cual autorizó la compra de los fertilizantes nitrogenados por hasta S/ 348 millones, con el objetivo de asegurar la producción de alimentos de la campaña 2022-2023.