Dólar cerró al alza y se ubica en S/ 3,7350

El precio del dólar cerró al alza en la sesión cambiaria de este lunes 6 de junio y llegó a S/ 3,7350. Así, la divisa estadounidense avanzó 0,67% en comparación al cierre de la víspera cuando anotó S/ 3,7100, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En lo que va del 2022, la divisa estadounidense acumula un retroceso de 6,41%.

A la 1:50 p. m. en el mercado paralelo el billete verde cotizaba S/ 3,71 la compra y S/ 3,74 la venta. En tanto, en el mercado bancario se ubicaba a S/ 3,654 la compra y S/ 3,834 la venta en las ventanillas del BCP.

La mayoría de monedas nacionales de la región se depreciaron frente al dólar.

En el contexto político, se dio a conocer que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citó para el lunes 13 de junio al presidente de la República, Pedro Castillo , a fin de que responda a las preguntas de la autoridad en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata III.

Mientras a nivel internacional, ya sea que EE. UU. haya visto un pico de inflación o no, el aumento en los precios de la gasolina no muestra signos de disminuir. El promedio nacional llegó a casi US$ 4,87 por galón a partir del lunes, según AAA. California continuó como el más alto de cualquier estado, con un costo promedio de gasolina de US$ 6,34 por galón allí, informó Renta4.