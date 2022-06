Gabriel Boric anunció la creación de una empresa nacional de litio

El miércoles 1 de junio, el jefe de Estado de Chile brindó su primera “cuenta pública”, donde dio detalles sobre la hoja de ruta que planea realizar para los meses que siguen a su Gobierno. Entre los anuncios más importantes a nivel económico, Gabriel Boric informó sobre la creación de una empresa nacional de litio.

“Desarrollaremos, de manera intersectorial y con participación de las comunidades, una propuesta que garantice a las futuras generaciones energía limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta”, declaró Boric en el Congreso Nacional, sobre uno de los objetivos de su propuesta.

El mandatario aún no ha especificado detalles sobre los planes para poder aprovechar el litio, que es uno de los recursos más importante que tiene su país. En esa línea, Boric señaló que también se buscará impulsar la exportación del cobre reforzando la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

“Para fortalecer nuestra empresa nacional del cobre, este año Codelco invertirá más de US$ 90 millones en exploraciones, así como US$ 86 millones en innovación y tecnología. Esto es relevante porque para cuidar Codelco debemos reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce”, afirmó el jefe de Estado de Chile.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en una de sus últimas conferencias públicas declaró que existe una coordinación entre los Gobiernos de Bolivia, Argentina, México y Chile para crear una asociación sobre el litio.

“Ha habido alguna comunicación con el presidente de Bolivia. Él a su vez tiene relación, como nosotros, con el presidente de Argentina, que también tienen litio, y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente”, declaró AMLO durante su conferencia del 3 de mayo.