Se pierden cerca de US$ 9,5 millones en Lote 192 por cada mes de inactividad, según Perupetro

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el gerente general de Perupetro, Daniel Hokama, señaló que por cada mes que no opera el Lote 192 - ubicado en Loreto - se pierden US$ 4 millones en regalías y US$ 4,5 millones en canon, sin contar, además, lo que se generaría en mano de obra.

En ese sentido, enfatizó que está en cancha del Poder Ejecutivo la aprobación del Decreto Supremo para destrabar esta operación petrolera, a partir de la firma de un contrato entre Perupetro y Petroperú en un contexto de precios elevados en el mercado internacional que pueden beneficiar más al país.

“La necesidad de conseguir un socio que pide Petroperú no limita que se firme el trato, para que posteriormente haga las diligencias internas y decida con el socio que quiera ir. Tomaría prácticamente un año más desde que se firma el contrato para que recién el lote empiece a producir. Urge aprobar el DS para avanzar”, señaló.

No obstante, Hokama recordó que tras una carta enviada por Petroperú donde solicita que se califique a Altamesa - con quien ya se firmó un contrato para la operación en conjunto del Lote 192 - como socio, desde Perupetro señalaron a la estatal que “no era oportuna porque no se tiene ningún contrato firmado a la fecha”.