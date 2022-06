Netflix: medida para evitar que usuarios compartan sus contraseñas no estaría funcionando en Perú

La estrategia que implementó la plataforma de streaming para que los usuarios no compartan sus contraseñas no estaría teniendo buenos resultados en Perú, según señala el medio Rest of world. En esa línea, la firma global Ampere Analysis indicó que el mercado peruano representa los ingresos más bajos para Netflix , por lo que fue elegido como uno de los primeros países de Latinoamérica para aplicar la estrategia de cambios de precio.

Asimismo, esta medida se ha llevado a cabo tanto en Perú como en Chile y Costa Rica en marzo de este año. Tal como indicó la página oficial de Netflix, los usuarios que compartan sus contraseñas a personas que vivan fuera de su hogar deberán pagar un costo adicional.

PUEDES VER: Netflix se retira de Rusia y millones se quedan sin acceso a sus series y películas

No obstante, según indicó el artículo de Rest of world, estaría siendo deficiente la implementación de las nuevas políticas de cambio. Esto, debido a que muchos usuarios señalaron que no han sido informados sobre los nuevos costos y que las medidas se estarían dando de forma desigual.

Por su parte, Isabelle Charney, investigadora del medio Ampere Analysis, indicó que los problemas se darían por la inexactitud de los términos que usa la empresa. “Pueden terminar causando problemas con su definición vagamente inferida de un hogar”, se puede leer en el análisis. De igual forma, se sugiere que Netflix no ha terminado de definir su nueva política y que por ello está lanzando diferentes versiones en distintos clientes.

Como se recuerda, el gigante del streaming sufrió en abril de este año una caída en sus suscriptores por primera vez en 10 años, según indicó un reporte de Variety. En total perdió alrededor de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del 2022 y estimó una baja de 2.5 millones de usuarios para los próximos meses.