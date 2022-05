Petroperú: ¿puede participar en la venta directa de combustibles?

A pesar de la exoneración temporal del impuesto selectivo al consumo (ISC) para algunos combustibles, sus precios en el mercado siguen elevados hasta en un 39%.

En esa línea, el premier Aníbal Torres indicó recientemente que la nueva titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alessandra Herrera, deberá impulsar la participación de Petroperú en la venta directa de combustibles en grifos para ponerle fin a los “monopolios”.

¿Por qué los precios de combustibles no se reducen?

El expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa Alencastre señala que es una necesidad nacional que la firma estatal retome la venta para el usuario final; de lo contrario, se continuará con lo que denomina “libertinaje de precios”, ya que, pese a que las refinerías sí trasladan las reducciones —al estar fiscalizadas por la Sunat— a la cadenas de distribución, estas no lo cumplen.

“Todo se queda en el camino, en la cadena de comercialización. Esto demuestra que no funciona el libre mercado en el Perú. Este es un libertinaje, cada cual hace lo que considera que debe hacer. Están en su derecho en realidad porque es un Estado débil que, teniendo una empresa que se dedica solo a la producción de combustible y no comercialización, se crea una tierra de nadie”, enfatizó.

¿Es viable la participación directa de Petroperú?

Frente a este panorama, Ochoa Alencastre sostiene que Petroperú sí puede participar de manera disuasiva en el mercado, no precisamente como un regulador, pero sí como un tercer actor para establecer precios referentes —que se respeten— y beneficiar al consumidor final . Ello, siempre dentro del marco del libre mercado, y dejándole la libertad al usuario de escoger dónde comprar su combustible.

“El competidor natural de Petroperú es la empresa de capitales españoles que ya sabemos cuál es. Esta empresa sí tiene la oportunidad de tener, solo en Lima, cerca de 200 grifos. No le podemos cortar los pies y brazos a Petroperú para que solamente produzca combustibles. Es una competencia desleal en cierta manera, y no porque lo quiera la empresa privada, sino porque la leguleyada que tenemos no permite (su participación)”, anotó.

En esa línea, Ochoa Alencastre recuerda que la participación de Petroperú se financiaría directamente con el negocio, ya que apuntaría solamente a la comercialización, rubro que es el más rentable del mercado.

Finalmente, el especialista se mostró a favor de realizar los cambios necesarios en el marco legal para generar un competidor natural en la cadena comercial.