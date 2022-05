Entre S/ 6,00 y S/ 8,20 cuesta el kilo de huevo en Lima Metropolitana y Callao

En un recorrido realizado por un equipo de La República, se pudo registrar que el precio del kilo de huevo varía entre S/ 6,00 y S/ 8,20 en los distritos de Lima y Callao.

Tales como Villa María del Triunfo (S/ 7,80 - S/ 8,00), Villa El Salvador (S/ 7,50), Chorrillos (S/ 6,80 - S/ 7,20), San Juan de Miraflores (S/ 8,00), San Juan de Lurigancho (S/6,00 - S/7,00), Ventanilla (S/ 7,00) y en una bodega de la Av. Colonial (S/ 8,00 a S/ 8,20).

Mientras que en mercados mayoristas, el precio promedio es de S/ 6,83 el kilo, y en mercados minoristas cuesta S/ 7,55, según el Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Se debe considerar que desde 1 de mayo entró en vigencia la exoneración temporal del impuesto general a las ventas (IGV) al pollo, pan, fideos, huevo y azúcar, medida dispuesta por el Gobierno para ayudar a las familias más necesitadas; sin embargo los precios se mantienen al alza.

Como se recuerda, la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur) dio a conocer que es probable que el precio del huevo de gallina pueda sufrir un incremento a partir de esta semana a consecuencia del aumento de hasta un 50% de los alimentos para las aves.

Por ejemplo, el maíz que costaba en 2020 US$ 192 la tonelada, y ahora está en US$ 414, mientras la soya pasó de US$ 320 a US$ 615, afirma Avisur.