Producción del Lote 95 superó los 11.700 barriles por día en el primer trimestre, reportó PetroTal

Los ingresos netos de PetroTal, que opera el Lote 95 en la provincia de Requena (Loreto), aumentaron hasta los US$ 92,7 millones en el primer trimestre del 2022, en comparación con los US$ 32,4 millones de similar periodo del año pasado y los US$ 39,2 millones del cuarto trimestre de 2021. Esto debido al mejor precio del crudo en los mercados internacionales, según los resultados financieros de la compañía.

A detalle, PetroTal logró una producción trimestral récord de 11.746 barriles de petróleo por día (bpd) y ventas trimestrales récord de 15.518 bpd, un 60% y un 80% más, respectivamente, con relación al primer trimestre de 2021.

“PetroTal pudo superar los desafíos del tiempo de inactividad [por el bloqueo] extremadamente bien y, al mismo tiempo, mostró un crecimiento de la producción trimestre a trimestre”, resaltó Manolo Zúñiga-Pflücker, CEO de la empresa.

Por otro lado, en los tres primeros meses de 2022, PetroTal precisó que invirtió el 68% del capital asignado en actividades de perforación y el resto en proyectos de infraestructura en el Lote 95. Sin embargo, “debido al bloqueo en el distrito de Puinahua, estas actividades no pudieron ser ejecutadas según lo programado, por lo cual esta inversión estuvo ligeramente debajo del avance proyectado para ese periodo”, señaló.

Finalmente, reveló que en la primera semana de mayo inició la perforación del pozo 11H de una profundidad aproximada de 4.300 metros. La fecha estimada para finalizar la perforación es junio, por lo que se estima que su aporte a la producción de la empresa se reflejará en los resultados de julio, detalló