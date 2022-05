Deudas familiares, CTS y AFP

Patricio Quintanilla Paulet

Rector U La Salle

La actual situación económica es una combinación de inflación, desempleo y pérdida o disminución de ingresos; a esto se suma la amenaza de una crisis alimenticia, consecuencia de la escasez de fertilizantes.

El aspecto macroeconómico está relativamente estable, con altos ingresos fiscales provenientes de las empresas mineras, cuya producción se encuentra amenazada por conflictos sociales y la sombra de una posible baja en el precio del cobre, por la desaceleración de la economía de China.

Endeudamiento familiar

Según información proporcionada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), el nivel de endeudamiento de las familias es 4.4 veces sus ingresos, lo que afecta aún más el presupuesto familiar, pues destinan un alto porcentaje para el pago de deudas.

Se ha producido un aumento entre los años 2020 y 2021, en gran parte por operaciones provenientes de gastos de consumo con tarjetas de crédito y financiamiento de cuotas.

Es una responsabilidad compartida de las familias con las instituciones financieras, que en algunos casos no evalúan adecuadamente la capacidad de pago del cliente y además cobrar intereses de tasas sumamente elevadas, lo que dificulta aún su cumplimiento.

Se conoce de graves situaciones, que una familia gestiona una nueva deuda para pagar la anterior, con un efecto de “bola de nieve”, cada vez la deuda es mayor y, frecuentemente con un costo más alto.

Retiro de CTS y AFP

La semana pasada el Poder Ejecutivo promulgó la ley que permite a los trabajadores retirar el total de los fondos acumulados en su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), lo que es un grave riesgo porque su destino es cubrir los ingresos familiares en el caso de pérdida de trabajo; es una decisión errada por el impacto en la economía, que se concretará tan pronto se publique el reglamento, para lo cual se tiene plazo hasta el 5 de junio.

Otra decisión inconveniente es la posibilidad de retiro de los fondos depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) porque los ciudadanos no tendrán un ingreso, cuando llegue el momento de su jubilación y ya no se pueda trabajar, lo que inevitablemente se dará, pero que no es percibido por los jóvenes; es probable que en ese momento problemas sociales presionen al Gobierno para que solucione su problema, a pesar que fue causado por ellos mismos en su momento.

Recibir y usar estos Fondos

Estos dos hechos no se pueden denominar ingresos, porque no provienen de una fuente que aporte a la producción nacional, sino de consumir el futuro por anticipado.

En todo caso las familias recibirán dinero y será su decisión qué hacer con él.

Como se ha indicado líneas arriba, el nivel de endeudamiento es muy alto por lo que lo recomendable es utilizarlo para cancelar deudas o por lo menos reducirlas y no hacerlo para compras suntuarias, como suele suceder al destinarlo a televisores, electrodomésticos y similares.

Conclusión

La situación económica de las familias está complicada por menores ingresos y suba de precios, lo que ha motivado un alto nivel de endeudamiento; por ello cualquier dinero adicional que se reciba, se debe destinar a la reducción de deudas y no a la compra de bienes o servicios no indispensables.